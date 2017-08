London (ots/PRNewswire) - NorthStar Realty Europe Corp. gibt heute bekannt, dass der langjährige Pächter Deloitte Holding B.V. (Deloitte) seinen Pachtvertrag für das berühmte Maastoren-Gebäude verlängert und damit sein langfristiges Engagement in diesem Gebäude bestätigt hat.



Mit insgesamt 38.000 Quadratmetern und 44 Stockwerken ist Maastoren das höchste Bürogebäude in den Niederlanden. Deloitte pachtet seit 2010 und belegt etwa 60 % des Gebäudes.



Im Rahmen dieses Pachtvertrags wird NorthStar Realty Europe eine Reihe von Designverbesserungen und Renovierungsarbeiten im Gebäude ausführen. Dies umfasst u. a. eine neue Eingangshalle und Rezeption im Erdgeschoss.



Mahbod Nia, CEO von NorthStar Realty Europe, sagt dazu:



"Wir sind hocherfreut über Deloittes Vertragsverlängerung im Maastoren-Gebäude in Rotterdam. Deloittes Pachtverlängerung ist eine Bestätigung der Ausstattungsqualität und ausgezeichneten Objektlage in Rotterdams Kop van Zuid."



Highlights des Anwesens



- Mit 44 Stockwerken und einer Höhe von 165 Metern ist Maastoren das höchste Gebäude in den Niederlanden. - Maastoren ist voll verpachtet, u. a. an viele Blue-Chip-Pächter wie Deloitte und AKD. - Das Gebäude wurde von OVG erschlossen und 2010 fertiggestellt. - Es befindet sich in Rotterdams attraktivem Kop van Zuid, Wilhelminakade 1-103.



Informationen zu NorthStar Realty Europe



NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE) ist ein kommerzielles Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Europa und vorwiegend erstklassigen Büroobjekten in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestmentgesellschaft organisiert und wird von einem Tochterunternehmen von Colony NorthStar, Inc. (NYSE: CLNS) gemanagt, einem führenden weltweiten Immobilien- und Investmentmanagement-Unternehmen. Detaillierte Informationen zu NorthStar Realty Europe Corp. finden Sie unter www.nrecorp.com.



