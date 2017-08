Berlin (ots) - Der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe Niedersachsen im Bundestag, Lars Klingbeil, hat der CDU in Niedersachsen machttaktisches Verhalten vorgeworfen. Die Landtagsabgeordnete Elke Twesten sehe, nachdem sie von den Grünen nicht wieder aufgestellt worden sei, im Wechsel zur CDU offenbar die Chance auf eine Fortsetzung ihrer politischen Karriere, sagte Klingbeil dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Ich bin überrascht, dass sich die CDU dafür hergibt."



http://www.tagesspiegel.de/politik/stephan-weil-droht-misstrauensv otum-cdu-fordert-ruecktritt-von-rot-gruen-in-niedersachsen/20148466.h tml



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de