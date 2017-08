Basel/Weil am Rhein (D) (awp/sda) - Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) verkaufen ihre Anteile an der deutschen Rheinhafengesellschaft (RHG) Weil am Rhein. Diese werden per Ende Jahr von der Stadt Weil am Rhein (D) übernommen. Unsicherheiten in der strategischen Ausrichtung der RHG hätten zu diesem Entscheid geführt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...