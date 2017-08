EANS-Adhoc: RHI AG / Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4.8.2017

Wien - Die außerordentliche Hauptversammlung der RHI AG genehmigte heute die Abspaltung aller wesentlichen Vermögenswerte der RHI AG auf ihre hundertprozentige österreichische Tochtergesellschaft RHI Feuerfest GmbH und die anschließende, grenzüberschreitende Verschmelzung der RHI AG auf ihre hundertprozentige niederländische Tochtergesellschaft RHI-MAG N.V. mit einer Mehrheit von mehr als 99,7% der abgegebenen Stimmen. Der Abschluss der Akquisition einer kontrollierenden Beteiligung an Magnesita Refratários S.A. durch die RHI-MAG N.V. Gruppe ist für kurz nach Rechtswirksamkeit der Verschmelzung und der Zulassung der Aktien der RHI-MAG N.V. (vertreten durch Depositary Interests) im Premium Listing Segment der Official List und zum Handel am Main Market der Londoner Börse geplant.

Die aufschiebende Bedingung des zwischen RHI und den kontrollierenden Aktionären von Magnesita abgeschlossenen Kaufvertrags vom 5.10.2016, wonach die Barabfindungsansprüche der RHI Aktionäre im Zusammenhang mit der Verschmelzung der RHI auf die RHI-MAG N.V. EUR 70 Millionen nicht überschreiten dürfen, ist eingetreten.

Nach Rechtswirksamkeit der Verschmelzung wird die RHI-MAG N.V. in RHI-Magnesita N.V. umfirmiert werden. Der Verwaltungsrat der RHI-Magnesita N.V. wird aus 19 Direktoren bestehen und umfasst zwei geschäftsführende Direktoren, den designierten CEO Stefan Borgas und den designierten CFO Octavio Lopes, und weitere 17 nicht geschäftsführende Direktoren, von denen sechs aus dem Kreis der Arbeitnehmervertreter entsandt sein werden. Sieben der verbleibenden elf nicht geschäftsführenden Direktoren werden als unabhängige Direktoren gemäß dem UK Corporate Governance Code des UK Financial Reporting Council bestellt. Dafür sind folgende Personen vorgesehen: Jim Leng (Senior Independent Director), Celia Baxter (Chair Remuneration Committee), John Ramsay (Chair Audit Committee), David Haines, Andrew Hosty, Wolfgang Ruttenstorfer, Karl Sevelda. Zusätzlich ist geplant, Herbert Cordt (Chairman), David Schlaff, Stanislaus zu Sayn- Wittgenstein und Fersen Lambranho in den Verwaltungsrat zu berufen.

