Das Wirtschaftsministerium ist überzeugt, dass eine blaue Plakette und damit auch Fahrverbote kommen werden. Die Plakette hätte nach dem Dieselgipfel nun viele Vorteile. Es könnte weitere Autobauer zum Handeln bewegen.

Auch nach dem Dieselgipfel verstummt die Debatte über Fahrverbote für Autos mit hohem Abgasausstoß nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium machte am Freitag deutlich, dass eine Unterscheidung mittels einer sogenannten blauen Plakette in Fahrzeuge mit freier Fahrt und in solche mit Beschränkungen kommen könnte. "Ich glaube, dass man am Ende an solchen Maßnahmen gar nicht vorbeikommen wird", sagte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) im Deutschlandfunk. Das Umweltministerium hatte eine solche Plakette ins Gespräch gebracht, war damit aber beim CSU-geführten Verkehrsministerium auf Widerstand gestoßen. Ziel des Dieselgipfels mit Politik und Industrie war es, unter anderem durch Nachrüstungen von Dieseln die drohenden Fahrverbote wegen überhöhter Stickoxid(NOx)-Werte in vielen Kommunen zu verhindern.

Umweltgruppen hatten den Gipfel als völlig gescheitert kritisiert und Fahrverbote nun sicher genannt. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte die versprochenen Software-Updates ...

