Bad Marienberg - Die BaFin überwacht Geldinstitute, sorgt für die Stabilität und Integrität des Finanzsystems und verfolgt Missstände in bestimmten Unternehmen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Damit schützt sie Verbraucher insgesamt.

Den vollständigen Artikel lesen ...