Düsseldorf (ots) - Die AfD verlangt von der Bundesregierung eine verbindliche Zusage zum Erhalt der Dieseltechnologie für die nächsten Jahrzehnte. "Wir brauchen eine Dieselgarantie bis 2050, damit wir keinerlei Investitionsunsicherheiten mehr haben", sagte AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Diesel sei ein Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie. "Wer den Diesel politisch angreift, gefährdet rund 900.000 Arbeitsplätze", sagte Weidel. Fahrverbote unter Verweis auf Stickoxidwerte nannte die AfD-Politikerin "nicht schlüssig, wenn sogar in Büros höhere Werte gemessen werden". Sie bezeichnete Fahrverbote außerdem als "Enteignung der Dieselfahrer".



