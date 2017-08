Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Story of Berlin" ist der Arbeitstitel einer Romantic Comedy, die derzeit in Berlin und Umgebung für das Kleine Fernsehspiel des ZDF entsteht. Neben Marleen Lohse in der Hauptrolle spielen Jeremy Mockridge, Max Mauff, Heiko Pinkowski, Andrea Sawatzki, Fabian Busch, Jean Pütz und viele andere. Regie führt Erik Schmitt, der zusammen mit Stefanie Ren auch das Drehbuch schrieb.



Touristenführerin Kore (Marleen Lohse) hat als kleines Mädchen ihren Vater während einer gemeinsamen Schatzsuche verloren. Zusammen mit Zufallsbekanntschaft Paul (Jeremy Mockridge) sucht sie nun eine magische Uhr, um das Unglück von damals ungeschehen zu machen. Bei ihrer Suche treffen die beiden Einzelgänger auf die Hobby-Schatzsucher Günni (Heiko Pinkowski) und Zille (Max Mauff). Gemeinsam begibt sich die schräge Truppe mit Kore als Anführerin auf eine Reise, die sie durch ganz Berlin und sogar bis auf den Teufelsberg und unter die Erde führen wird.



Der Debütspielfilm von Erik Schmitt ist eine Produktion der DETAIL Film GmbH und entsteht in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel und mit Unterstützung von Medienboard Berlin Brandenburg / Filmstiftung NRW / Wim Wenders Stipendium / BKM / FFA / DFFF. Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Jörg Schneider. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 19. September 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/storyofberlin



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121