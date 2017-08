FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke US-Arbeitsmarktdaten haben den Dax am Freitag beflügelt. Nachdem der Euro angesichts des Jobberichts in die Knie gegangen war, schloss der deutsche Leitindex 1,18 Prozent höher bei 12 297,72 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von 1,11 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte zog am Freitag um 1,31 Prozent auf 25 104,04 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,05 Prozent auf 2282,83 Zähler.

In den Vereinigten Staaten war die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen als erwartet. Der Arbeitsmarktbericht habe sich auch insgesamt durch eine gesunkene Arbeitslosenquote und eine endlich steigende Lohndynamik ausgezeichnet, schrieb Chefvolkswirt Jürgen Michels von der Landesbank BayernLB./la/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

