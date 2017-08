Mainz (ots) - Montag, 7. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Baumfällarbeiten an Bahnstrecke - Hubschraubereinsatz Geneal - Ahnenforschung (1) - Bäckerfamilie im Westerwald Expedition Deutschland: Klingenberg - Idyllisches Land und harte Arbeit



Montag, 7. August 2017, 17.20 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Nächster Halt: Kneipe - Gelenkbus umgebaut zur mobilen Kneipe



Montag, 7. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Unterwegs mit den Amigos - Die Schlagerstars am Neusiedler See Friedrich von Thun bei der Arbeit - Am Set von "Schwarzach 23"



Montag, 7. August 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Sarah Tacke



Dieselgate I - Schadet das Softwareupdate? Dieselgate II - Muss/soll ich das Update nutzen? Dieselgate III - Die Rolle des Lobbyistenverbandes



"WISO"-Tipp: Wenn das Kind krank ist - Ihre Rechte am Arbeitsplatz "Seit mein Kind in der Kita ist, ist es ständig krank." Diese Situation kennen viele Eltern, und sie stellt insbesondere Berufstätige vor Herausforderungen. Kann ein krankes Kind nicht in die Kita oder zur Schule, muss - meist sehr kurzfristig - eine Betreuung her. Oft bleibt dann ein Elternteil zu Hause.



Gesetzlich geregelt ist die Betreuung kranker Kinder durch das so genannte Recht auf Freistellung. Das greift für zehn Tage pro Jahr und Kind, solange das Kind jünger als zwölf Jahre ist. Allerdings: Bis zu zwölf Infekte jährlich gelten bei Kleinkindern als normal - zehn Tage sind da schnell verbraucht. Auch die Bezahlung während einer Freistellung kann unterschiedlich gehandhabt werden.



Arbeitgeber sind zur Fortzahlung des Gehalts nicht verpflichtet. Finden sich im Arbeitsvertrag Formulierungen wie: "Vergütet wird nur tatsächlich geleistete Arbeit", spricht das dafür, dass während der Freistellung kein Geld zu erwarten ist.



Der "WISO"-Tipp erklärt alle Formalitäten und Fristen, die man für die Freistellung zur Betreuung eines kranken Kindes beachten muss. Etwa, wann man mit dem Kind zum Kinderarzt muss und wie man auch im Fall von nicht vergüteter Freistellung Geld erhält. Dazu alle Regelungen, Rechte bei älteren Kindern und welche Vorgehensweise man beachten muss.



