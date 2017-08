Die EU hat Strafmaßnahmen gegen drei russische Firmen und drei Einzelpersonen beschlossen. Darunter ist auch der stellvertretende russische Energieminister. Grund ist die Lieferung von Siemens-Gasturbinen auf die Krim.

Wegen der sanktionswidrigen Lieferung mehrerer Siemens-Gasturbinen auf die Krim hat die EU Strafmaßnahmen gegen drei russische Firmen und drei Einzelpersonen beschlossen. Das teilte der Rat als Vertretung der EU-Staaten am Freitag in Brüssel mit. Im Kern wird ein Einreiseverbot in die EU verhängt ...

