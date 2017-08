ZÜRICH (Dow Jones)--Der US-Arbeitsmarkt hat den schweizerischen Aktienmarkt am Freitag aus seiner zwischenzeitlichen Lethargie gerissen und auf das nächste Jahreshoch befördert. Der Juli-Arbeitsmarktbericht in den USA hatte bei den neu geschaffenen Stellen die Markterwartungen klar übertroffen. Zudem wurden die Vormonatsdaten kräftig nach oben revidiert. An den Märkten wurden die Daten so interpretiert, dass sie der US-Notenbank mehr Spielraum für eine Straffung der Geldpolitik verschaffen, obwohl das Lohnwachstum ziemlich schwach ausgefallen ist. Die Daten befeuerten nicht nur den Aktienmarkt, sondern auch den US-Dollar. Der Franken wertete daraufhin zum Greenback ab. Zu der für die eidgenössische Börse vorteilhaften Franken-Schwäche gegenüber dem Euro gesellte sich nun auch eine zum Dollar. Der Franken erholte sich zum Euro jedoch etwas.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.177 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,97 (zuvor: 37,64) Millionen Aktien. Den Spielverderber am freundlichen Aktienmarkt stellten Swiss Re mit einem Abschlag von 3,1 Prozent. Die Rückversicherungsgesellschaft hat in der ersten Jahreshälfte einen Rückgang bei Gewinn und gebuchten Bruttoprämien verbucht. Als Grund für den Gewinnrückgang nannte das Unternehmen Sondergewinne im Vorjahr und Schadenzahlungen wegen des Wirbelsturms "Debbie" in Australien. Die Analysten von Baader Helvea sprachen von schwachen Geschäftszahlen mit einer besorgniserregenden Dynamik. Im Schlepptau ging es für Zurich um 0,5 Prozent nach unten.

Ebenfalls mit Abschlägen zeigten sich Lonza, die Titel gaben 0,8 Prozent ab. Der Chemiekonzern hatte die Übernahme von Micro-Macinazione bekannt gegeben, zu finanziellen Details aber nichts mitgeteilt. Micro-Macinazione ist ein Auftragshersteller für die Pharma- und die Feinchemiebranche für mikronisierte Wirkstoffe.

