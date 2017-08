FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach robusten Signalen von der US-Konjunktur nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Abend um 0,21 Prozent auf 163,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,46 Prozent.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich dem offiziellen Jobbericht zufolge im Juli weiter in robuster Verfassung gezeigt. Die Beschäftigung stieg stärker als von Experten erwartet, die Lohnentwicklung zog etwas an und die Arbeitslosenquote fiel wieder zurück auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Nicht nur in den USA, sondern auch in fast allen Ländern des Euroraums gaben die robusten Zahlen den Renditen Auftrieb. Zuvor hatte bereits ein überraschend starker Auftragseingang in der deutschen Industrie die Kauflaune am deutschen Rentenmarkt gedämpft./tos/jha/

