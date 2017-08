Der Druck auf den undurchsichtigen Großaktionär HNA der Deutschen Bank wächst. Ihre Anteile wollen die Chinesen offenbar nicht ausbauen. Dennoch droht dem deutschen Geldinstitut neue Unruhe.

Für ungebetene Gäste endet der Besuch bei HNA spätestens beim Sicherheitspersonal vor der großen Glastür. Ein Werbeplakat im Eingangsbereich des chinesischen Mischkonzerns verspricht zwar "Investieren - offen und transparent". Wer aber mehr erfahren will, kommt nicht weit. Anfragen für Gespräche werden über Monate abgeblockt, vor Ort lässt das Unternehmen Besucher Stunden warten und ihnen dann ausrichten, dass für ein Gespräch leider doch die Zeit fehle. Dabei gäbe es gerade jetzt so viele Fragen. Zum Beispiel die, wer in dem Glaskasten eigentlich das Sagen hat.

Im Erdgeschoss des 31-stöckigen HNA-Hochhauses verbringen einige Mitarbeiter des Konzerns gerade ihre Mittagspause. Sie tragen rote Hausausweise um den Hals, ein Mann streitet sich am Telefon mit seinem Banker über ein Aktienpaket. Wer hinter ihrem Arbeitgeber steht, wissen sie offensichtlich nicht. Es gebe viele Anteilseigner, sagt eine Angestellte. Es sei eben eine große Firma, meint ein Mann in weißem Hemd.

Damit zumindest liegt er sicher richtig. Von Haikou auf der südchinesischen Insel Hainan aus ist HNA in den vergangenen 20 Jahren von einer unbedeutenden Regionalfluglinie zu einem der 170 größten Unternehmen der Welt gewachsen. Mit einer weltweiten Einkaufstour hat der Konzern zuletzt noch mal deutlich zugelegt, allein seit 2016 hat er rund 40 Milliarden Dollar für Unternehmen aus den Branchen Logistik, Tourismus und Finanzen ausgegeben. So avancierte HNA zum größten Aktionär der Deutschen Bank. Chen Feng, der heute 64-jährige Gründer von HNA, bezeichnet das rasante Wachstum seines Konglomerats selbst als Wunder.

Der Wunderglaube schwindet

Doch um das Unternehmen herum nimmt der Wunderglaube derzeit deutlich ab. Die Regierung in Peking kämpft seit Ende 2016 mit strengen Kontrollen gegen den Abfluss von Kapital aus dem Land, für zwei geplante Übernahmen von HNA verweigerte sie zuletzt die erforderliche Genehmigung. Und während Chen Feng wohl auch dank der von ihm täglich praktizierten zwei Stunden Meditation Ruhe bewahrt, wächst die Sorge, dass sich HNA bei seiner Expansion übernommen haben könnte.

Sein Wachstum hat das Unternehmen zum größten Teil über Kredite finanziert, die Aktien übernommener Unternehmen als Sicherheiten für immer neue Schulden eingesetzt. Mehr als 70 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten hat der Konzern so angehäuft. Mehrere Banken sollen in den vergangenen Wochen erklärt haben, dass sie wegen der fehlenden Transparenz keine weiteren Finanzierungen mehr gewähren wollen. HNA bestreitet, dass sich große Investmentbanken zurückgezogen haben.

Das Schicksal von HNA ist auch in Deutschland relevant. Hier haben die Behörden gerade erst die Übernahme des Flughafens im rheinland-pfälzischen Hahn erlaubt. Deutlich größer ist das Engagement der Chinesen bei der Deutschen Bank. Mit einem Anteil von 9,9 Prozent sind sie seit dem Frühjahr der größte Aktionär des Instituts. Das Engagement im Wert von aktuell 3,4 Milliarden Euro sollte eigentlich das Vertrauen in die schlingernde Bank stärken. Doch nun bringt es neue Unruhe, wird in Finanzkreisen darüber spekuliert, welche Folgen ein erzwungener HNA-Ausstieg haben würde. Dabei beäugen andere Investoren die Absichten von HNA ohnehin kritisch. Zuletzt bekräftigten die Chinesen im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", dass sie ihre Anteile beim Deutschen Geldhaus nicht weiter ausbauen wollen.

Besonders heikel ist das Verhältnis zum zweiten Großaktionär, der Herrscherfamilie von Katar. Einerseits drohen Konflikte über Personalien und Strategie der Bank, andererseits erheben Anwälte den Vorwurf, dass sich beide in unzulässiger Weise abgesprochen haben könnten. HNA bestreitet das.

Als die Chinesen im Februar mit der Bank anbandelten, hatte das Institut gerade erst eine existenzbedrohende Krise überwunden, die eine zunächst zweistellige Milliardenforderung der US-Justiz ausgelöst hatte. Der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Paul Achleitner begrüßte allein schon deshalb den Einstieg der Chinesen, und auch das Kanzleramt hieß HNA willkommen. Noch Anfang Juli nahm Chen Feng als ...

