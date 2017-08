Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag den achten Tag in Folge mit höheren Kursen beendet. Katalysator dabei waren die Arbeitsmarktdaten aus den USA, welche insgesamt sehr solide ausgefallen sind. Die Arbeitslosenquote ist erneut gefallen und die Zahl neu geschaffener Stellen lag über den Erwartungen. Ausserdem wurden die Vormonatszahlen nach oben revidiert. Auch die Löhne stiegen etwas an, wenn auch noch zaghaft. In der Folge eröffneten auch die US-Börsen freundlich.

Der Handelstag hatte allerdings recht harzig begonnen, wobei sich der SMI bis am frühen Nachmittag in einer schmalen Handelsspanne zwischen 9'110 und 9'130 Punkten knapp unter dem Schlusskurs vom Vortag bewegte. Nach sieben Handelstagen mit steigenden Kursen stand vorerst eine Konsolidierung des hohen Niveaus im Vordergrund, zumal sich auch der Franken sich zum Euro wieder etwas verteurte. Neben den US-Daten standen vor allem Swiss Re nach schwachen Halbjahreszahlen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) legte zum Schluss 0,44% auf 9'176,99 Punkte zu, das neue Jahreshoch liegt nun bei 9'187,04 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,7%, das zweite in Folge. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,38% auf 1'467,25 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% auf 10'448,96 Punkte. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...