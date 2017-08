Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag auf Erholungskurs getrieben. Der DAX stieg um 1,2 Prozent auf 12.298 Punkte und schloss nur knapp unter dem Tageshoch von 12.322 Punkten, das zugleich das Wochenhoch markierte. Gestützt wurde die Stimmung vom festen Dollar, der Euro kam deutlich auf 1,1750 Dollar zurück.

Allerdings waren die Umsätze nach wie vor dünn. Verursacht wurde der DAX-Anstieg vor allem von terminmarktorientierten Käufen. "Die Frage ist offen, ob nun auch Anleger-Käufe an den Markt kommen", sagte Petra von Kerssenbrock, Marktanalystin der Commerzbank. Zunächst habe sich die Lage aber entspannt, aus technischer Sicht sei nun ein Anstieg in den Bereich zwischen 12.400 und 12.500 Punkten wahrscheinlicher geworden als neue Tiefs unter 12.092 Punkten. "Die Lage entspannt sich erst einmal", so die Marktanalystin.

Die US-Wirtschaft hat im Juli außerhalb der Landwirtschaft 209.000 neue Stellen geschaffen und damit mehr als die erwarteten 180.000. Zudem wurde die Juni-Zahl nach oben revidiert.

Der stärkere Dollar stützte die Autotitel. BMW gewannen 2,5 Prozent und Daimler 1,3 Prozent. Die Banken profitierten von steigenden Renditen, Commerzbank legten um 3,5 Prozent zu. Infineon führten mit einem Plus von 3,8 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat.

Adidas erstmals über 200 Euro

Adidas stiegen um 3,5 Prozent auf 199,95 Euro, nachdem sie am Nachmittag erstmals über 200 Euro gestanden hatten. Grund waren positive Analystenstimmen: Nach dem starken ersten Halbjahr hat die UBS das Kursziel auf 220 von 206 Euro erhöht, die Commerzbank hat es auf 226 von 218 Euro angehoben.

Eon gewannen 3,4 Prozent. An der Terminbörse Eurex waren Optionen auf Eon bereits am Vorabend kräftig gesucht, was ein Zeichen für Kaufinteresse vor Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche sei, hieß es im Handel. Überdies äußerte sich die Deutsche Bank in einer Studie positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legten um 2,4 Prozent zu.

Gea mit neuem Investor sehr stark

Einen Kurssprung um 8,7 Prozent machten Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. "Ich gehe davon aus, dass das nur der erste Schritt war", sagte ein Aktienhändler. Er erwartet, dass sich der aktivistische Investor nicht mit der Beteiligung allein zufrieden geben wird, sondern einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebt. Dies könne den Konzernumbau beschleunigen. Gute Zahlen trieben im TecDAX S&T um 8,6 Prozent nach oben. Im SDAX stiegen Wacker Neuson um 5,1 Prozent auf 23,76 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit einem Kursziel von 27 Euro zum Kauf empfohlen hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,6 (Vortag: 81,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,89 (Vortag: 3,33) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner, 2 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.297,72 +1,18% +7,11% DAX-Future 12.303,50 +1,27% +7,52% XDAX 12.309,96 +1,35% +7,54% MDAX 25.104,04 +1,31% +13,14% TecDAX 2.282,83 +1,05% +26,00% SDAX 11.314,70 +0,94% +18,86% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,12 -33 ===

