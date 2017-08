-------------------------------------------------------------- Luis Fonsi http://ots.de/efw0m --------------------------------------------------------------



Entspannt von Rekord zu Rekord: Luis Fonsi und sein Megahit "Despacito" (dt. "immer mit der Ruhe") bleiben auch in dieser Woche an der Spitze der Offiziellen Deutschen Singlecharts. Damit steht der Superstar aus Lateinamerika seit 15 Wochen auf Platz 1 und zieht mit dem letzten Rekordhalter Ed Sheeran gleich! Gleiches Phänomen erlebt er in dieser Woche auch in den USA - dort holt die Version mit Daddy Yankee und Justin Bieber den historischen Gleichstand. Rund um den Globus grassiert das "Despacito"-Fieber und Luis Fonsi sammelt derzeit einen Rekord nach dem anderen: Die Single ist nach nur 6 Monaten der meistgestreamte Song aller Zeiten mit über 4,6 Milliarden Streams weltweit!



Der Videoclip erklimmt ebenfalls das Treppchen der All-Time-Besten und platziert sich bei YouTube mit über 2,8 Milliarden auf Platz 3, hinter Wiz Khalifas "See You Again" (#1) und PSYs "Gangnam Style" (#2). Aber Luis Fonsi ist den anderen bereits dicht auf den Fersen.



Für alle Fans von Luis Fonsi wartet aber ein weiteres Highlight: Der Sänger veröffentlicht am 15. September sein Album "Despacito & Mis Grandes Exitos" inklusive des Megahits. Zudem sind einige Remix-Versionen von "Despacito" enthalten sowie Luis Fonsis gemeinsamer Track mit Afrojack. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.



Tracklisting "Despacito & Mis Grandes Exitos" 1 Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee 2 Despacito (Remix) - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber 3 Wave Your Flag - Afrojack ft. Luis Fonsi 4 Corazón En La Maleta 5 Llegaste Tú - ft. Juan Luis Guerra 6 Tentación 7 Explícame 8 Gritar 9 Aquí Estoy Yo 10 No Me Doy Por Vencido 11 Todo Vuelve A Empezar - ft. Laura Pausini 12 Tu Amor 13 Por Una Mujer 14 Nada Es Para Siempre 15 Abrazar La Vida 16 ¿Quién Te Dijo Eso? 17 Quisiera Poder Olvidarme De Ti 18 Imagíname Sin Ti 19 Despacito (Version Salsa) - ft. Victor Manuelle



