Jack Johnson ist zurück und veröffentlicht am 08. September 2017 sein neues Album "All The Light Above It Too". Der hawaiianische Surfer und Musiker nahm sich vier Jahre Zeit und bleibt sich auch bei seinem siebten Longplayer treu: Jack Johnson verpackt unbequeme Themen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und politisches Weltgeschehen auf seine lockere Art und begeistert mit Songs, die mitreißen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Bestes Beispiel ist der erste Song "My Mind Is For Sale". Mit der Single zeigt Jack sich erbost und kritisch gegenüber den Machenschaften von US-Präsident Trump und seinen Plänen, Mauern um die Landesgrenzen zur errichten. Das widerstrebt dem Musiker sowohl geografisch, zwischenmenschlich, als auch kulturell.



Um zu zeigen, dass er zu seinen Worten steht und gegen unnötige Verschwendung ist, drehte Jack Johnson den Videoclip im Alleingang: "Es ist mein günstigstes Video überhaupt: Es hat 0 Dollar gekostet!" Mit Hilfe seiner Kids, die ihre Bauklötze zur Verfügung stellten, und einer kostenlosen App, erschuf Jack Johnson ein tolles Lyric-Video. Der aufwendige Stop-Motion-Clip ist als Metapher zu verstehen, in der Jack die Barrieren in der Welt aufbaut und wieder einreißt.



Einen weiteren Song aus "All The Light Above It Too" gibt es ab heute als Download bei Vorbestellung der Albums: Mit "Sunsets For Somebody Else" präsentiert Jack Johnson auch eine etwas melancholischere Seite, die sich von seinen typischen Feel-Good-Songs unterscheidet. "Ich habe den Song geschrieben, als ich auf einem Surftrip in Mikronesien war. Auf Booten zu sein, zieht die Songs förmlich aus mir heraus". Mit dabei auf der Reise war auch sein guter Freund und ehemaliger Profisurfer Kelly Slater. Den Sound zum Sonnenuntergang gibt es hier im Audio-Clip zu hören https://www.youtube.com/watch?v=bXiPDy4VQLY&feature=youtu.be



