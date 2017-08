Mainz (ots) -



Nach der heutigen Auslosung zu den Play-offs für die Champions League muss die TSG 1899 Hoffenheim mit dem FC Liverpool gegen den erwartet schweren Gegner antreten. Das ZDF überträgt das Hinspiel in Hoffenheim am Dienstag, 15. August 2017, live ab 20.15 Uhr. Moderator der Sendung ist Sven Voss, als Experte steht Holger Stanislawski bereit. Auch das Rückspiel können die ZDF-Zuschauer am Mittwoch, 23. August 2017, ab 20.15 Uhr im ZDF sehen. Moderatorin in Liverpool ist Katrin Müller-Hohenstein, die den Experten Oliver Kahn an ihrer Seite begrüßt. Beide Spiele werden von Oliver Schmidt kommentiert.



