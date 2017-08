Die Sparda-Bank Berlin schafft als erstes Institut der Gruppe ihr kostenloses Girokonto ab. Das Institut folgt damit einem branchenweiten Trend: In der Niedrigzinsphase greifen viele Geldhäuser zu kreativen Gebühren.

Kaum eine Bankengruppe wird von Verbrauchern so stark mit kostenlosen Girokonten verbunden wie die der Sparda-Banken. Die zwölf als Genossenschaften organisierten Institute sind dafür bekannt, ihren Mitgliedern besonders günstige Konditionen zu gewähren - was den Banken regelmäßig vordere Plätze in Kundenzufriedenheits- und Preis-/Leistungs-Rankings beschert. Doch zumindest in Berlin soll es ab Oktober mit dem Gratis-Konto vorbei sein.

In einer Video-Botschaft kündigt der Vorstand der Sparda-Bank Berlin an, ab dem 1. Oktober Kontoführungsgebühren zu erheben - in Höhe von monatlich, je nach Leistungsumfang, zwischen 1,50 und 3,90 Euro. Vorstandschef Frank Kohler: "Es ist ein Gebot der Rahmenbedingungen und der Zeit, für unsere Arbeit einen Preis zu verlangen." Er begründet den Schritt mit der Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die dafür sorge, dass Banken mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...