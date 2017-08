FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat die europäischen Börsen am Freitag nach oben getrieben. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 12.298 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,2 Prozent auf 3.507 Punkte. Dabei schlossen alle europäischen Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus. Am stärksten stieg der Index der Nahrungsmittel mit einem Plus von 1,7 Prozent. Hier legten Danone um 3,7 Prozent zu.

Die US-Wirtschaft hat im Juli außerhalb der Landwirtschaft 209.000 neue Stellen geschaffen und damit mehr als die erwarteten 180.000. Zudem wurde die Juni-Zahl nach oben revidiert. Der Euro kam daraufhin unter Druck und fiel deutlich um eineinviertel Cent auf 1,1750 Dollar. Der Goldpreis gab um knapp 1 Prozent nach auf 1.257 Dollar je Feinunze.

Der stärkere Dollar stützte die Autotitel, deren europäischer Stoxx-Branchen-Index um 1 Prozent anzog. Der Stoxx-Banken-Index legte mit den steigenden Renditen an den Anleihenmärkten um 1,2 Prozent zu. Im DAX zeigten unter anderem BMW mit plus 2,5 Prozent und Commerzbank mit einem Anstieg um 3,5 Prozent deutliche Aufschläge. Infineon führten mit einem Plus von 3,8 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat.

Adidas erstmals über 200 Euro

Adidas stiegen um 3,5 Prozent auf 199,95 Euro, nachdem sie am Nachmittag erstmals über 200 Euro gestanden hatten. Grund waren positive Analystenstimmen: Nach dem starken ersten Halbjahr hat die UBS das Kursziel auf 220 von 206 Euro erhöht, die Commerzbank hat es auf 226 von 218 Euro angehoben.

Eon gewannen 3,4 Prozent. An der Terminbörse Eurex waren Optionen auf Eon bereits am Vorabend kräftig gesucht, was ein Zeichen für Kaufinteresse vor Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche sei, hieß es im Handel. Überdies äußerte sich die Deutsche Bank in einer Studie positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legten um 2,4 Prozent zu.

Gea, RBS und Andritz im Blick

Einen Kurssprung um 8,7 Prozent machten Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. "Ich gehe davon aus, dass das nur der erste Schritt war", sagte ein Aktienhändler. Er erwartet, dass sich der aktivistische Investor nicht mit der Beteiligung allein zufrieden geben wird, sondern einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebt. Dies könne den Konzernumbau beschleunigen. Gute Zahlen trieben im TecDAX S&T um 8,6 Prozent nach oben.

Ganz anders sah es in Wien bei Andritz aus: Die Aktien brachen über 6 Prozent ein, nachdem sowohl Umsatz als auch Ausblick enttäuscht hatten. So sackte der Umsatz in den wichtigen Bereichen Hydro wie Pulp & Paper im zweiten Quartal ab. Auch beim Auftragseingang ist ein deutliches Minus zu erkennen. In der Folge wurde das Unternehmen für die kommenden Monate vorsichtiger und geht nur noch von einem leicht rückläufigen Umsatz gegenüber 2016 aus.

Mit Begeisterung wurden hingegen die Zahlen der Royal Bank of Scotland aufgenommen. Die Bank schaffte nicht nur die Rückkehr in die Gewinnzone, der Gewinn war auch doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktien legten 2 Prozent zu. Beim Rückversicherer Swiss Re hat Wirbelsturm Debbie dagegen den Gewinn teils weggeblasen, die Aktien verloren 3 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.507,41 +41,04 +1,2% +6,6% Stoxx-50 3.122,32 +30,31 +1,0% +3,7% Stoxx-600 382,53 +3,60 +1,0% +5,8% XETRA-DAX 12.297,72 +143,00 +1,2% +7,1% FTSE-100 London 7.511,71 +36,94 +0,5% +5,2% CAC-40 Paris 5.203,44 +72,96 +1,4% +7,0% AEX Amsterdam 529,09 +3,53 +0,7% +9,5% ATHEX-20 Athen 2.165,31 +11,41 +0,5% +24,4% BEL-20 Bruessel 3.969,99 +21,00 +0,5% +10,1% BUX Budapest 36.678,22 +262,15 +0,7% +14,6% OMXH-25 Helsinki 3.919,86 +30,76 +0,8% +6,5% ISE NAT. 30 Istanbul 133.554,94 +1883,04 +1,4% +39,9% OMXC-20 Kopenhagen 997,57 +6,68 +0,7% +12,9% PSI 20 Lissabon 5.179,30 +74,03 +1,4% +12,3% IBEX-35 Madrid 10.658,40 +109,30 +1,0% +14,0% FTSE-MIB Mailand 21.935,79 +142,07 +0,7% +14,0% RTS Moskau 1.026,73 -2,68 -0,3% -10,9% OBX Oslo 665,51 +1,78 +0,3% +7,7% PX-GLOB Prag 1.347,12 +12,26 +0,9% +12,4% OMXS-30 Stockholm 1.573,47 +13,81 +0,9% +3,7% WIG-20 Warschau 2.380,16 +14,68 +0,6% +22,2% ATX Wien 3.259,66 +8,89 +0,3% +24,5% SMI Zuerich 9.176,99 +40,38 +0,4% +11,6% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1752 -1,08% 1,1881 1,1876 +11,7% EUR/JPY 130,17 -0,48% 130,81 130,80 +5,9% EUR/CHF 1,1423 -0,68% 1,1502 1,1508 +6,7% EUR/GBP 0,9016 -0,29% 0,9042 1,1067 +5,8% USD/JPY 110,76 +0,59% 110,10 110,13 -5,3% GBP/USD 1,3034 -0,80% 1,3140 1,3143 +5,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,44 49,03 +0,8% 0,41 -13,3% Brent/ICE 52,36 52,01 +0,7% 0,35 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,13 1.268,60 -0,9% -11,48 +9,2% Silber (Spot) 16,30 16,66 -2,2% -0,36 +2,4% Platin (Spot) 967,55 963,00 +0,5% +4,55 +7,1% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,3% +0,01 +14,5% ===

