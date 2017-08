Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag einen Gang höher geschaltet. Der EuroStoxx50 schaffte es am Nachmittag deutlich ins Plus, als positive Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden. Er stieg am Ende um 1,18 Prozent auf 3507,41 Punkte. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex der Eurozone bei 3515,54 Zählern seinen höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Durch den Anstieg sicherte er sich im Wochenverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...