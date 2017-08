Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.507,41 +1,18% +6,59% Stoxx50 3.122,32 +0,98% +3,71% DAX 12.297,72 +1,18% +7,11% FTSE 7.511,71 +0,49% +5,16% CAC 5.203,44 +1,42% +7,02% DJIA 22.063,39 +0,17% +11,64% S&P-500 2.475,80 +0,15% +10,58% Nasdaq-Comp. 6.350,03 +0,15% +17,96% Nasdaq-100 5.897,04 +0,10% +21,25% Nikkei-225 19.952,33 -0,38% +4,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,15 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,45 49,03 +0,9% 0,42 -13,2% Brent/ICE 52,45 52,01 +0,8% 0,44 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,90 1.268,60 -0,9% -11,70 +9,2% Silber (Spot) 16,29 16,66 -2,2% -0,37 +2,3% Platin (Spot) 966,80 963,00 +0,4% +3,80 +7,0% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,5% +0,02 +14,7%

FINANZMARKT USA

Mit leichten Aufschlägen präsentiert sich die Wall Street. Der Dow-Jones-Index markiert mit überzeugenden Arbeitsmarktdaten ein neues Rekordhoch bei 22.089 Punkten. Von Euphorie kann aber trotz des Juli-Arbeitsmarktberichtes keine Rede sein. Dafür sei der Markt schon zu hoch gelaufen, heißt es. Der Stellenzuwachs in den USA ist deutlich höher ausgefallen als Volkswirte erwartet hatten. Zudem wurde der Vormonat kräftig nach oben revidiert. Deutlich über den Erwartungen ausgefallene Umsätze im zweiten Quartal bescheren Gopro einen Kurssprung von 24,5 Prozent. Yelp schnellen sogar um 28,6 Prozent hoch. Das Internet-Empfehlungsportal übertraf nicht nur die Erwartungen für das zweite Quartal, sondern erhöhte auch den Ausblick. Weight Watchers legen ebenfalls kräftig zu um 24,8 Prozent. Das Unternehmen hat im Berichtsquartal besser als erwartet abgeschnitten und erhöhte zudem den Ausblick. Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen verteuern sich Arista Networks um 20,4 Prozent. Buckeye Partners hat im zweiten Quartal sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Gewinnseite die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie verliert 2,2 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat die europäischen Börsen nach oben getrieben. Dabei schlossen alle Branchenindizes im Plus. Am stärksten stieg der Index der Nahrungsmittel mit einem Plus von 1,7 Prozent. Hier legten Danone um 3,7 Prozent zu. Der stärkere Dollar stützte die Autotitel, deren europäischer Stoxx-Branchen-Index um 1 Prozent anzog. Der Stoxx-Banken-Index legte mit den steigenden Renditen an den Anleihenmärkten um 1,2 Prozent zu. Im DAX zeigten unter anderem BMW mit plus 2,5 Prozent und Commerzbank mit einem Anstieg um 3,5 Prozent deutliche Aufschläge. Infineon führten mit einem Plus von 3,8 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat. Adidas stiegen um 3,5 Prozent. Grund waren positive Analystenstimmen: Nach dem starken ersten Halbjahr haben die UBS und die Commerzbank das Kursziel erhöht. Eon gewannen 3,4 Prozent. Die Deutsche Bank äußerte sich positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legten um 2,4 Prozent zu. Einen Kurssprung um 8,7 Prozent machten Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. Gute Zahlen trieben im TecDAX S&T um 8,6 Prozent nach oben. Mit Begeisterung wurden die Zahlen der Royal Bank of Scotland aufgenommen. Die Aktien legten 2 Prozent zu. Beim Rückversicherer Swiss Re hat Wirbelsturm Debbie dagegen den Gewinn teils weggeblasen, die Aktien verloren 3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1741 -1,17% 1,1881 1,1876 +11,6% EUR/JPY 130,14 -0,51% 130,81 130,80 +5,9% EUR/CHF 1,1420 -0,71% 1,1502 1,1508 +6,6% EUR/GBP 0,9013 -0,32% 0,9042 1,1067 +5,7% USD/JPY 110,82 +0,65% 110,10 110,13 -5,2% GBP/USD 1,3029 -0,84% 1,3140 1,3143 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Anleger haben im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung eingenommen. Die Indizes tendierten bei nur kleinen Ausschlägen uneinheitlich. In Tokio ließ der zum Dollar weiter in der Nähe seines Jahreshochs liegende Yen keine Kauflaune aufkommen. In Sydney sank der S&P/ASX-200 ebenfalls den dritten Tag in Folge. In Seoul erholte sich der Kospi um ein halbes Prozent. In Schanghai und in Hongkong tat sich bei den Indizes nur wenig. Die US-Arbeitsmarktdaten für Juli gelten als potenziell kursbewegend - vor allem am Devisenmarkt -, zumal dann, wenn sie von den Erwartungen stärker abweichen. Für Mazda ging es um 2,8 Prozent nach oben. Zusammen mit Toyota will Mazda offenbar für 1,6 Milliarden US-Dollar ein Werk in den USA bauen. Toyota zeigten sich kurz vor Bekanntgabe der Quartalszahlen nach dem Handelsende von der Nachricht kaum bewegt. In Sydney standen Commonwealth Bank of Australia unter Druck. Die Aktie verzeichnete mit einem Verlust von 3,9 Prozent das größte Tagesminus seit 18 Monaten, nachdem Beschuldigungen bekannt geworden waren, dass die Bank ihrer Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Verfolgung von Geldwäsche nicht nachgekommen sein soll. In Hongkong lagen Cheung Kong Property nach der Vorlage gut ausgefallener Geschäftszahlen im späten Handel 2,8 Prozent höher. CK Hutchison litten unter Gewinnmitnahmen und gingen 4,0 Prozent schwächer um. Brilliance wurden rund 9 Prozent höher gehandelt auf einem Rekordniveau und erstmals überhaupt über 20 Hongkong-Dollar. Befeuert wurde der in diesem Jahr bereits um fast 90 Prozent gestiegene Kurs von gut ausgefallenen Zahlen des Partners BMW vom Vortag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Autoindustrie diktierte Kanzleramt Bedingungen bei Abgas-Test

Die Autoindustrie hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel im Bundeskanzleramt massiv gegen strenge Abgastests bei Dieselautos interveniert. Demnach drängten im Frühjahr 2015 sowohl der Cheflobbyist des Autobauers Daimler als auch der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am gleichen Tag darauf, den EU-Entwurf eines strengen Abgastests unbedingt zu entschärfen.

Merck plant Verlagerung von Stellen in Niedriglohnländer - Zeitung

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck will laut einem Zeitungsbericht große Teile der Finanz-Tochtergesellschaft Merck Accounting Solutions & Services Europe verlagern: von Darmstadt nach Manila und Breslau. Das Management könnte das Vorhaben schon am Montag bei einer Betriebsversammlung bekannt geben, sagten mit den Plänen der Geschäftsleitung vertraute Personen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In den USA inhaftierter VW-Manager bekennt sich schuldig

Ein wegen des VW-Abgasskandals in den USA inhaftierter deutscher Manager hat sich schuldig bekannt. Vor einem Bundesgericht in Detroit plädierte Oliver S. in zwei Anklagepunkten auf schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Dies sind eine Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und ein Verstoß gegen die Luftreinhaltegesetze.

Knorr-Bremse wirft Übernahmeziel Haldex Irreführung vor

Der Streit um die Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex durch die deutsche Knorr-Bremse AG geht weiter. Knorr-Bremse wirft Haldex "irreführende" Kommunikation vor. Zuvor hatte der Haldex-Verwaltungsrat mitgeteilt, dass die schwedische Börsenaufsicht SSC noch vor der für Mitte August angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung eine Entscheidung über den Antrag fällen werde, nach dem Knorr-Bremse eine Fortsetzung des Übernahmeangebots untersagt werden soll.

Hoher Personalaufwand belastet Gewinn von Mediclin

Der Klinikbetreiber Mediclin hat steigende Erlöse im ersten Halbjahr nicht in höhere Gewinne ummünzen können. Den Ergebnisrückgang begründete das Unternehmen in erster Linie mit deutlich höheren Personalaufwendungen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte die Mediclin AG.

Prisma Systems zieht Übernahmeangebot für Solarworld zurück

Die holländische Prisma Systems zieht ihr Übernahmeangebot für die insolvente Solarworld zurück, will aber weiter gesprächsbereit bleiben. "Aufgrund der permanenten Weigerung von Frank Asbeck und seinem Insolvenzverwalter, mit uns über das vorgelegte Übernahmeangebot zu sprechen, hat der Board von Prisma Systems beschlossen, das Angebot zurückzuziehen und sich auf dem Markt nach anderen Kooperationspartnern umzusehen", sagte Sales-Manager Hans Stadler-da Silva auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

Fitch stuft British American Tobacco auf BBB ab

Fitch Ratings hat die Bonitätsnote für British American Tobacco (BAT) gesenkt. Die Ratingagentur nahm ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für den Tabbakkonzern auf BBB von A zurück und nahm BAT von ihrer Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung. Der Ausblick ist stabil.

