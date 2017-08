Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -0,14% auf 39,44, davor 4 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 38,69 auf 39,49), Zumtobel +3,32% auf 17,11, davor 4 Tage im Minus (-2,59% Verlust von 17 auf 16,56), Telekom Austria 0% auf 7,932, davor 3 Tage im Plus (3,92% Zuwachs von 7,63 auf 7,93), VIG -1,47% auf 25,52, davor 3 Tage im Plus (1,65% Zuwachs von 25,48 auf 25,9), Silber Philharmoniker 1/1 +0,95% auf 19,1, davor 3 Tage im Minus (-2,12% Verlust von 19,33 auf 18,92), Goldbarren (1000g, philoro) +0,27% auf 34568,9, davor 3 Tage im Minus (-1,3% Verlust von 34930,3 auf 34476,6), Goldbarren (100g, philoro) +0,26% auf 3483, davor 3 Tage im Minus (-1,28% Verlust von 3519 auf 3474), Gold Maple Leaf 1/1 +0,27% auf 1098,8, davor 3 Tage im Minus (-1,31% Verlust von 1110,3 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...