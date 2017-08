Nach der Veröffentlichung von Abschriften von Trumps Telefongesprächen kündigt der US-Justizminister ein härteres Vorgehen gegen Informanten an. Keine Regierung könne effektiv arbeiten, wenn ständig Informationen nach außen dringen.

Die US-Regierung will härter gegen Informanten vorgehen, die vertrauliche Informationen an Medien weitergeben. Die Indiskretionen bedrohten die Fähigkeit der Regierung, das Land zu beschützen, sagte Justizminister Jeff Sessions am Freitag vor Journalisten. "Die Kultur des Leakens muss aufhören."

Präsident Donald Trump hatte seinen Justizminister wiederholt kritisiert, unter anderem weil dieser sich in den Ermittlungen zur Russland-Affäre für befangen erklärt hat. Vergangene Woche hatte Trump erklärt: "Ich möchte, dass der Minister viel härter wird" ...

