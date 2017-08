Wien (ots) -



* Außerordentliche Hauptversammlung ermöglicht alle rechtlich notwendigen Schritte, um den neuen Weltmarktführer RHI-Magnesita im Feuerfestbereich zu schaffen * Closing der Transaktion für Ende Oktober 2017 geplant * Bekanntgabe der nominierten RHI-Magnesita N.V. Direktoren



Die Aktionäre der RHI AG stimmten in der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung mit einer überwältigenden Mehrheit von über 99,7% des vertretenen Grundkapitals den Beschlussvorschlägen zu. "Mit diesem deutlichen Votum haben wir einen klaren Auftrag für die Zusammenführung der beiden Unternehmen erhalten. Die Aktionärsentscheidung ebnet den Weg für ein neues, schlagkräftiges Unternehmen, das den weltweiten Feuerfestmarkt anführt und mit seinen Innovationen auch antreibt", kommentiert Stefan Borgas, designierter CEO von RHI-Magnesita. Dem Beschluss ging die einstimmige Empfehlung für den Zusammenschluss des Aufsichtsrats der RHI AG einschließlich der Belegschaftsvertreter voraus.



Durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita wird das kombinierte Unternehmen seinen Kunden ein noch umfassenderes Leistungs- und Serviceangebot offerieren können und somit einen gesteigerten Wertbeitrag liefern. Es besteht ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial aufgrund der Realisierung angestrebter Synergien und Innovationen basierend auf dem kombinierten Know-how der Unternehmen.



Am Ende der Hauptversammlung hat sich Dr. Wolfgang Ruttenstorfer bei Barbara Potisk-Eibensteiner, CFO des Unternehmens, die mit Ende August 2017 aus dem Unternehmen ausscheiden wird, für ihre ausgezeichnete Arbeit über die letzten zehn Jahre bedankt.



Die Transaktionsschritte im Überblick



Genehmigt wurden in der heutigen Hauptversammlung die zwei nach österreichischem Gesellschaftsrecht notwendigen Schritte der Umgründung: (1) die Abspaltung aller wesentlichen Vermögenswerte der RHI AG in ihre hundertprozentige österreichische Tochtergesellschaft RHI Feuerfest GmbH und (2) die anschließende grenzüberschreitende Verschmelzung der RHI AG auf ihre hundertprozentige niederländische Tochtergesellschaft RHI-MAG N.V. Mit dem zweiten Schritt wird die RHI-MAG N.V. zur Konzernholding. Unmittelbar nach der Rechtswirksamkeit der Verschmelzung und Zulassung der Aktien der RHI-MAG N.V. zum Handel im Premium Segment an der Londoner Börse kann das Closing der Akquisition der Magnesita durch die RHI-MAG N.V. Gruppe erfolgen. Geleitet wird das neue Unternehmen von einem europäisch-brasilianischen Managementteam in Wien.



Zusammensetzung des zukünftigen Boards der RHI-Magnesita N.V.



Nach Rechtswirksamkeit der Verschmelzung wird die RHI-MAG N.V. in RHI-Magnesita N.V. umfirmiert werden. Der Verwaltungsrat der RHI-Magnesita N.V. wird aus 19 Direktoren bestehen und umfasst zwei geschäftsführende Direktoren, den designierten CEO Stefan Borgas und den designierten CFO Octavio Lopes, und weiters 17 nicht geschäftsführende Direktoren, von denen sechs aus dem Kreis der Arbeitnehmervertreter entsandt sein werden. Sieben der verbleibenden elf nicht geschäftsführenden Direktoren werden als unabhängige Direktoren gemäß dem UK Corporate Governance Code des UK Financial Reporting Council bestellt. Dafür sind folgende Personen vorgesehen: Jim Leng (Senior Independent Director), Celia Baxter (Chair Remuneration Committee), John Ramsey (Chair Audit Committee), David Haines, Andrew Hosty, Wolfgang Ruttenstorfer, Karl Sevelda. Zusätzlich ist geplant, Herbert Cordt (Chairman), David Schlaff, Stanislaus zu Sayn-Wittgenstein und Fersen Lambranho in den Verwaltungsrat zu berufen.



Nächste Schritte für das Closing Ende Oktober 2017



Nach den Beschlüssen der Hauptversammlung liegt der Fokus des Managements nun auf der weiteren Umsetzung der geplanten Schritte für den Zusammenschluss von RHI und Magnesita. Laut Zeitplan ist das Closing der Transaktion für Ende Oktober 2017 vorgesehen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen die Erfüllung der fusionskontrollrechtlichen Auflagen in Europa bezüglich des Verkaufs von drei europäischen Werken, die Vorbereitung des Listings im Premiumsegment an der London Stock Exchange und die Detailplanung der Integrationsmaßnahmen zur Zusammenführung der beiden Unternehmen.



Rückfragehinweis: Investor Relations / Simon Kuchelbacher Tel +43 (0)50213-6676 E-Mail: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com Media Relations / Stefan Rathausky Tel +43 (0)50213-6059 E-Mail: stefan.rathausky@rhi-ag.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1644/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: RHI AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8202.rss2