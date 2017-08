Mannheimer Morgen zum bundesweiten Eierskandal Überschrift: Das Gute im Schlechten Wieder ein Lebensmittelskandal, werden viele denken, wenn sie hören, dass Eier Rückstände eines für Menschen potenziell gefährlichen Insektizids enthalten und deshalb massenhaft aussortiert werden müssen. Doch bei genauer Betrachtung ist das falsch. Es hat schon lange keinen Vorfall dieser Größenordnung mehr gegeben. Pferdefleisch in der Lasagne, das war 2013. Die gute Nachricht in den aktuell schlechten ist: Die Kontrolle ist besser geworden. Die europäischen und deutschen Warnsysteme funktionieren. Die meisten Discounter reagieren, indem sie schädliche Produkte aus dem Angebot nehmen. Es ist Wahlkampf, wenn versucht wird, dem aktuellen Agrarminister Christian Schmidt (CSU) jetzt Versäumnisse anzuhängen. Gleichwohl gilt, dass die Politik aus jedem Skandal neu lernen und die Abwehrinstrumente schärfen muss. So wie es auch bisher schon war und zu dem aktuell hohen Stand der Überwachung geführt hat. Denn der Preisdruck, der mit der industriellen Tierhaltung und Nahrungsmittelproduktion einhergeht, führt zu immer neuen Entwicklungen - und Tricks. Und der Markt ist europaweit, ja sogar weltweit, so verwoben, dass ein Fehler in einem Land weit weg noch Folgen hat. Eine sofortige Konsequenz muss daher sein, dass auch Nudeln und andere Produkte, in denen Eier verarbeitet sind, die Eier-Kennzeichnung erhalten müssen, damit die Verbraucher eventuell kontaminierte Chargen auch dort meiden können. Es wäre Schmidts Aufgabe, dafür zu sorgen, zur Not im nationalen Alleingang. Die zweite ist, die Lebensmittelkontrolle in den Bundesländern personell noch mehr auszubauen, um das Risiko der Entdeckung zu erhöhen und die Bürger noch besser zu schützen. Denn gewissenlose Panscher und Produzenten wird es immer geben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

