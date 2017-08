In den letzten Wochen hat sich der Euro auf den Devisenmärkten kräftig aufgewertet. Jetzt liegt er bei 1,18 Euro je US-Dollar, vor sechs Wochen waren es noch 1,11, am Beginn des Jahres sogar nur 1,04. Das entspricht einer Aufwertung von über 13 % in gerade einmal sieben Monaten. So etwas fällt schon ins Gewicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...