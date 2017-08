The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2017



ISIN InstCod Name



AU000000KAB0 KABOKO MINING LTD

CA92856A1093 VIXS SYSTEMS INC.

DE0006946106 NIIIO FINANCE GROUP AG

FR0010474130 DEMOS EO -,25

USU1300RAG75 CRESTWOOD M.P. 17/25 REGS

USU25257AC71 DIAMONDB.ENERGY 16/25REGS

USU34579AC33 FORTIVE 16/26 REGS

US3672041049 GAS NATURAL INC. DL-,15

US46267Q3011 BK OF IRELD ADR/50