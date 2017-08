TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 08/04/17 -- The common shares and the rights of Cautivo Mining Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

The Corporation is an exploration company focused on acquiring, exploring and, if warranted, developing gold, silver, copper, zinc and lead mineral properties. The Las Lomas Project comprises the main asset of the Corporation. The Las Lomas Project consists of 43 existing or pending mining concessions totaling 31,288 ha, located in the Department of Piura in northern Peru, near the Ecuador border.

L'inscription a la cote de CSE des actions et les droits communs de Cautivo Mining Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

The Corporation est une societe d'exploration axee sur l'acquisition, l'exploration et, le cas echeant, le developpement d'proprietes minerales d'or, d'argent, de cuivre, de zinc et de plomb. Le projet Las Lomas comprend le principal atout de la Societe. Le projet Las Lomas se compose de 43 concessions minieres existantes ou en attente de 31 288 ha, situees dans le departement de Piura, dans le nord du Perou, pres de la frontiere equatorienne.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Cautivo Mining Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares & Rights/Actions ordinaires et droits ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): CAI/CAI.RT ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and CAI: 3 253 588 outstanding/ Titres emis et en CAI.RT: 11 904 641 circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission: CAI: 11 904 641 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Mining/Mines ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: CAI: 149494 10 6 CAI.RT: 149494 11 4 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CAI: CA149494 10 6 7 CAI.RT: CA149494 11 4 1 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: CAI: 100 CAI.RT: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Exercise Price/Prix d'exercice: $0.84/0,84 $ ---------------------------------------------------------------------------- Expiry Date/Date d'expiration: August 29, 2017/Le 29 aout 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: August 8, 2017/Le 8 aout 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice December 31/Le 31 decembre financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

