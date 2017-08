TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 08/04/17 -- The common shares of DOJA Cannabis Company Limited have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

DOJA™ is a premium cannabis lifestyle brand that will feature the highest quality handcrafted strains in Canada. DOJA's state-of-the-art ACMPR licensed production facility is located in the heart of British Columbia's picturesque Okanagan Valley. DOJA was founded by the proven entrepreneurial team that started SAXX Underwear®.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de DOJA Cannabis Company Limited a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

DOJA ™ est une marque de style de vie superieure au cannabis qui presentera les souches artisanales de la plus haute qualite au Canada. L'installation de production agreee ACMPR ultramoderne de DOJA est situee au coeur de la pittoresque vallee de l'Okanagan en Colombie-Britannique. DOJA a ete fondee par l'equipe entrepreneuriale eprouvee qui a lance SAXX Underwear®.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: DOJA Cannabis Company Limited ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): DOJA ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 58 752 930 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 22 283 988 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 25660K 10 3 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA25660K 10 3 0 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/$CDN negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: August 9, 2017/Le 9 aout 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de December 31/Le 31 decembre l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: CST Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

