London (ots/PRNewswire) -



Die Zielgerade: Der schnellste Mann der Welt wird seine Spikes nach der WM in London an den Nagel hängen.



Die physischen und moralischen Werte, die Usain Bolt zum schnellsten Menschen aller Zeiten machten, werden uns stets in Erinnerung bleiben! Über seine Rolle als Markenbotschafter für Hublot hinaus, ist er uns tägliche Inspiration, ein wahres Vorbild. Dafür werden wir ihm stets dankbar sein. Lieber Usain, von ganzem Herzen viel Glück in London, viel Glück für die Zukunft und auf das du weiterhin ... strahlst!



Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/542334/Hublot_Big_Bang_Unico.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/542335/Lightning_Bolt_Hublot.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/542336/Usain_Bolt_Hublot_A mbassador.jpg )



Nach einer Karriere, die ihn zu einem legendären Athleten und einem der größten Sportler aller Zeiten machte, wird Usain Bolt sein letztes Rennen bestreiten. Doch er kann auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückblicken: 11-facher Weltmeister - und vielleicht kommt in den nächsten Tagen bei der WM ein weiterer Titel hinzu - und 8-facher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Usain Bolt ist der einzige Athlet, dem das Kunststück gelang, eine Goldmedaille bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen zu verteidigen. Bei einer einzigen Olympiade stellte er dabei gleich drei neue Weltrekorde auf. Er ist Weltrekordhalter über 100 Meter, 200 Meter und in der 4x100-Meter-Staffel.



Seit 2010 verfolgt Hublot gemeinsam mit Usain Bolt die gleiche Vision. Die Vision, Zeit zu messen, sich selbst zu übertreffen und den Test der Zeit zu bestehen. "Be First, Be Unique, Be Different": Der Slogan, der die Marke Hublot definiert, passt auch perfekt zu unserem Markenbotschafter "Lightning" Bolt - als Erster im Ziel und Rekorde brechen, eine einzigartige Erfolgsbilanz und - aufgrund seiner ungewöhnlichen Größe für einen Sprinter - anders sein. Die Partnerschaft führte zur Entwicklung einer Uhr, die dem großen Champion gebührt: die Hublot Big Bang UNICO Usain Bolt, die in den Versionen Gelbgold und All Black Keramik erhältlich ist. Das in Zusammenarbeit mit Bolt entworfene Modell verweist mit Grün- und Goldtönen auf die Lieblingsfarben der Sprint-Legende. Das Armband ziert eine Prägung der jamaikanischen Fahne. Ein ganz besonderer Big Bang für den schnellsten Menschen seit dem Urknall!



Nach seinem letzten Einzelrennen, den 100 Metern bei der Leichtathletik-WM am 5. August in London, und der 4x100-Meter-Staffel am 12. August wird der König der Sprinter in das Pantheon des Sports eingehen. Zu diesem Anlass hat sich Hublot mit zwei Wohltätigkeitsorganisationen zusammengetan: der Usain Bolt Foundation und den After School All Stars, die beide mit Hilfe der Online-Plattform Omaze Gelder für außerschulische Programme für benachteiligte Kinder sammeln. Ein glücklicher Spender wird über ein Gewinnspiel mit einer Reise nach London, einem Treffen mit Usain Bolt, einem VIP-Willkommen und einer Hublot Wanduhr belohnt.



Hublot unterstützt Usain Bolt nach Kräften bei seinem Ziel, einen letzten Weltmeisterschaftstitel zu gewinnen. "Lightning" Bolt gegen Stoppuhr - eines der faszinierendsten Duelle unserer Zeit!



OTS: Hublot newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115468 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115468.rss2



Pressekontakt: Annabelle Galley - a.galley@hublot.ch