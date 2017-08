NEW YORK (dpa-AFX) - Das Interesse der Anleger an US-Staatsanleihen hat am Freitag unter soliden Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gelitten. Die Rentenpapiere gaben in allen Laufzeiten nach, weil sie von Investoren eher als "sichere Häfen" in schlechten Zeiten angesehen werden. Auslöser war der Jobbericht der US-Regierung, wonach die amerikanische Wirtschaft im Juli mehr Stellen geschaffen hat als erwartet. Außerdem war die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren zurückgegangen. Die Löhne hatten derweil ihren moderaten Anstieg fortgesetzt, sodass die Ergebnisse aus Sicht der US-Notenbank Fed für eine Fortsetzung ihres geldpolitischen Straffungskurses sprechen dürften.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 12/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 29/32 Punkte auf 103 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent./tih/he

AXC0208 2017-08-04/21:30