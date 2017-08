UBS hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 21,50 auf 21,00 Euro gesenkt. Die Münchner seien der größte Halbleiter-Profiteur des Elektromobilitätstrends, schrieb Analyst David Mulholland in einer Studie vom Freitag. Das Autogeschäft der Münchener dürfte ab 2020 um jährlich 12 Prozent zulegen. Branchenweit erwartet er, dass die Verwendung von Chips in Autos ab dem Zeitpunkt im Mittel um jährlich 7,4 Prozent ansteigt; aktuell liege die Wachstumsrate bei 4,5 Prozent.

S&P Global senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fraport nach der jüngsten Kursrally von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich trotz guter Ergebnisse im ersten Halbjahr etwas verschlechtert, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel ließ er aber auf 77 Euro.

Commerzbank hebt Gea Group auf 'Buy' und Ziel auf 43 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gea Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 43 Euro angehoben. Die Kombination dreier positiver Einflussfaktoren sei zu gut, um nicht berücksichtigt zu werden, schrieb Analyst Sebastian Growe am Freitag in einer im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Er verwies dabei auf den gemeldeten Einstieg des als langfristig orientiert und aktivistisch bekannten Investors Albert Frere, auf jüngste Erholungssignale vom wichtigen Molkerei-Absatzmarkt sowie auf die attraktive Bewertung des Anlagenbauers.

Commerzbank senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel 108 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Dürr nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 108 Euro belassen. Das starke Wachstum des übernommenen Baumaschinenherstellers Homag sei nicht genug, um den diesjährigen starken Wertzuwachs des Anlagenbauers zu rechtfertigen, begründete Analyst Ingo-Martin Schachel sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag.

Morgan Stanley senkt Aurubis auf 'Underweight' - Ziel 54 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Aurubis nach dem jüngsten Kursanstieg und vor Zahlen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel liege weiter bei 54 Euro, schrieb Analyst Dan Shaw in einer Studie vom Freitag. Dieses hatte er zuletzt am 13. März von 50 auf 54 Euro erhöht. Seitdem ist die Aktie um rund 35 Prozent auf zuletzt 74,38 Euro gestiegen./zb

Baader Bank senkt Compugroup Medical auf 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 52 Euro belassen. Die Ergebnisse des Softwareunternehmens hätten seine operativen Gewinnerwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Umsatz habe dagegen etwas geschwächelt.

Equinet hebt MLP auf 'Buy' und Ziel auf 7,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat MLP von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben. Nach einer jahreslangen Durststrecke sei der Finanzdienstleister wieder auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Deshalb sei es Zeit, die im Branchenvergleich ungerechtfertigt niedrig bewertete Aktie aufzuwerten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens auf 139 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 153 auf 139 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Gewinnentwicklung in der Sparte Power & Gas, die unter anderem das Kraftwerks- und Turbinengeschäft bündelt, gebe berechtigten Anlass zur Sorge, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Freitag. Hauenstein reduzierte seine Schätzungen. Die Stimmung zur Aktie sei aber zuletzt schon umgeschlagen, sodass die Aktien jetzt attraktiv für einen Wiedereinstieg seien.

JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 223 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal von 221 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe ein gemischtes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Freitag. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018.

Independent Research hebt Ziel für BMW auf 83 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 80 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien sehr solide ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Die Aspekte Diesel und Kartellvorwürfe sprächen aber gegen deutliches Aufwärtspotenzial.

