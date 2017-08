FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 31.07. bis 04.08.2017

MONTAG

Berenberg hebt BASF auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat BASF von nach dem Kursverlust der vergangenen Wochen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sebastian Bray von 78 auf 80 Euro an. Da die Aktie seit seiner Ersteinstufung mit "Sell" im Juni rund acht Prozent an Wert verloren habe, sehe er jetzt keine großen Gefahren für weitere Rückgänge, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Montag.

Kepler Cheuvreux hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser begründete sein neuen Votum in einer Studie vom Montag mit einem positiven Ausblick für den Stahlpreise im zweiten Halbjahr. Die Risiken für die Gewinnerwartungen des Marktes erschienen begrenzt, da die Stahlpreise in den USA und der EU vermutlich einen Wendepunkt erreicht hätten. Zudem könnten die Klöckner-Papiere im Fall einer Fusion der europäischen Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel von Spekulationen über eine Konsolidierung unter europäischen Stahlhändlern profitieren.

Kepler Cheuvreux startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 67 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Cancom mit "Buy" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Dienstleister dürfte von den guten Branchenperspektiven, steigenden UT-Budgets und dem wachsenden Einsatz von Cloud-Anwendungen im deutschen Mittelstand profitieren, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Zudem sei Cancom auf schnell wachsende IT-Bereiche ausgerichtet, was zu Marktanteilsgewinnen führen sollten.

DIENSTAG

Commerzbank hebt Deutsche Post auf 'Buy' und Ziel auf 41 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Post nach einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 41 Euro angehoben. Die Aktien des Logistikkonzerns würden im Wesentlichen von den steigenden Barmittelzuflüssen und einer auf längere Sicht sinkenden Investitionsquote angetrieben, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürften die am 8. August anstehenden Geschäftszahlen zum zweiten Quartal solide ausfallen.

Warburg Research hebt Jenoptik auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 26,50 Euro angehoben. Nach einem eher trägen Start ins Jahr dürfte das Technologieunternehmen für das zweite Quartal gute Zahlen vorlegen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Dienstag. Das zweite Halbjahr dürfte dann hervorragend verlaufen. Die Unternehmensprognosen sowie die Gewinnerwartungen des Marktes könnten im zweiten Halbjahr durchaus steigen.

Independent hebt Qiagen auf 'Halten' und Ziel auf 29 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Qiagen nach Zahlen für das zweite Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Während der Umsatz die Prognosen etwas übertroffen habe, sei das Biotech-Unternehmen wegen Restrukturierungskosten ergebnisseitig dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag. Die Vereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb zur Entwicklung von Gentests für diverse Krebstherapien werte er positiv.

MITTWOCH

Deutsche Bank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 42 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vonovia nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35,50 auf 42,00 Euro angehoben. Analyst Markus Scheufler hob in seiner Studie vom Mittwoch einen starken Anstieg der Bewertung des Immobilienportfolios des Dax-Konzerns hervor. Auch das operative Ergebnis (FFO) je Aktie sei im Vergleich zum Vorquartal stark gestiegen. Der Experte rechnet in den kommenden Quartalen mit weiteren Bewertungsanstiegen.

DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 78 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem Investorentag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 60 auf 78 Euro angehoben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Der Modekonzern habe eine überzeugende Mittel- und Langfrist-Strategie präsentiert. Sturm revidierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre ab 2018 jeweils nach oben.

Citigroup hebt Eon auf 'Neutral' und Ziel auf 8,20 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Eon von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5,50 auf 8,20 Euro angehoben. Derzeit bevorzuge er die Aktie des Energieversorgers gegenüber dem Papier der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy, auch weil sich Eon operativ besser zu schlagen scheine, schrieb Analyst Michel Debs in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Bei steigenden Zinsen wäre er aber für beide Titel vorsichtig.

DONNERSTAG

S&P Global hebt Siemens auf 'Strong Buy' - Ziel gesenkt

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Siemens nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 155 auf 145 Euro gesenkt. Trotz des Margendrucks durch das neu formierte Windgeschäft Siemens Gamesa und die Übernahme von Mentor Graphics habe sich der Gewinn im Industriegeschäft verbessert, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe die Umsatzentwicklung ein wenig enttäuscht. Der Experte revidierte wegen gesenkter Umsatz- und Margenannahmen seine Gewinnschätzungen nach unten.

DZ Bank hebt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Vonovia von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 37,50 auf 41,00 Euro aufgestockt. Der Halbjahresbericht des Immobilienkonzerns habe bei den Neubewertungen positiv überrascht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Die Geschäftsdynamik bleibe hoch.

Warburg Research hebt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 115 Euro gesenkt. Der Kursverlust der Aktien des Spezialchemie- und Pharmakonzerns in Reaktion auf die Probleme im Flüssigkristallgeschäft (LCD) sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer aktualisierten Studie vom Donnerstag. Es gebe zwar keine schnelle Lösung für die Probleme, allerdings sei dies bereits im Kurs berücksichtigt.

FREITAG

UBS hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 21,50 auf 21,00 Euro gesenkt. Die Münchner seien der größte Halbleiter-Profiteur des Elektromobilitätstrends, schrieb Analyst David Mulholland in einer Studie vom Freitag. Das Autogeschäft der Münchener dürfte ab 2020 um jährlich 12 Prozent zulegen. Branchenweit erwartet er, dass die Verwendung von Chips in Autos ab dem Zeitpunkt im Mittel um jährlich 7,4 Prozent ansteigt; aktuell liege die Wachstumsrate bei 4,5 Prozent.

S&P Global senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fraport nach der jüngsten Kursrally von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich trotz guter Ergebnisse im ersten Halbjahr etwas verschlechtert, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel ließ er aber auf 77 Euro.

Commerzbank hebt Gea Group auf 'Buy' und Ziel auf 43 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gea Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 43 Euro angehoben. Die Kombination dreier positiver Einflussfaktoren sei zu gut, um nicht berücksichtigt zu werden, schrieb Analyst Sebastian Growe am Freitag in einer im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Er verwies dabei auf den gemeldeten Einstieg des als langfristig orientiert und aktivistisch bekannten Investors Albert Frere, auf jüngste Erholungssignale vom wichtigen Molkerei-Absatzmarkt sowie auf die attraktive Bewertung des Anlagenbauers.

/he

AXC0210 2017-08-04/21:50