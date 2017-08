Zürich (ots) - Die Migros hat bei weiterführenden Abklärungen

festgestellt, dass ein Teil ihrer importierten M-Budget-Eier mit

Spuren des Insektizids Fipronil verunreinigt sind. Es besteht keine

Gesundheitsgefahr. Vorsorglich zieht die Migros die betroffenen Eier

mit den Mindesthaltbarkeitsdaten einschliesslich bis zum 26.08.2017

sofort aus dem Verkauf zurück. Alle M-Budget-Eier ab dem

Mindesthaltbarkeitsdatum 27.08.2017 sind nicht betroffen.



Aufgrund von neuen Erkenntnissen hat die Migros festgestellt, dass

auch ein Migros-Produkt von Fipronil-Rückständen betroffen ist. Beim

Artikel "M-Budget Eier", 15-er-Pack, Artikelnummer 1965.005.015.00,

Preis CHF 3.30 wurden Spuren des Insektizids Fipronil festgestellt.

Aufgrund der geringen Menge besteht keine Gesundheitsgefahr.

Vorsorglich zieht die Migros jedoch die betroffenen Eier aus dem

Verkauf zurück.



Die Kunden können die M-Budget-Eier mit den angegebenen

Mindesthaltbarkeitsdaten einschliesslich bis zum 26.08.2017 in jede

Migros-Filiale zurückbringen, ihnen wird der Verkaufspreis zurück

erstattet.



Schweizer Eier und auch andere Migros-Artikel sind nach aktuellem

Kenntnisstand nicht betroffen. Die Migros ist in direktem Kontakt mit

ihren Lieferanten und trifft bei Bedarf Massnahmen. Sie verfolgt

zudem das Geschehen unter Einbezug der Informationen vom Bundesamt

für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und dem deutschen

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).



