Stuttgart (ots) - Die Trennung von Schindelmeiser ist logisch, sie war sogar überfällig. Der VfB darf sich beim Umbau keine Verzögerungen mehr leisten. Dass Schindelmeiser in Teilen der VfB-Fangemeinde als einer der Architekten des Aufstiegs gefeiert wird, durfte bei der Entscheidung keine Rolle spielen. Es erhöht aber den Erfolgsdruck auf die Führungscrew um Präsident Wolfgang Dietrich. Der nächste Schuss muss sitzen. Der künftige VfB-Sportchef Michael Reschke genießt in der Branche den Ruf eines exzellenten Fachmanns, der nötigenfalls mit eisernem Besen kehrt. Doch auch für ihn gilt: Messt ihn an seinen Taten, nicht an seinen Worten.



