New York - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag dank robuster Arbeitsmarktdaten den nächsten Rekord verbucht. Der Leitindex baute seinen höchsten Stand mit der Schlussglocke bis auf 22'092,81 Punkte aus und setzte so auch am achten Tag in Folge eine Bestmarke. Mit einem Aufschlag von letztlich 0,30 Prozent kommt er schon seit neun Handelstagen ohne Verluste aus - die längste positive Serie seit Februar. Im Wochenverlauf legte er um rund 1,2 Prozent zu.

In den USA war die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen als erwartet und die Arbeitslosigkeit ging auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren zurück. Laut der BayernLB verdeutlicht dies, dass "der Arbeitsmarkt insgesamt auf einem festen Fundament steht." Etwas gebremst wurde die Euphorie unter Aktienanlegern aber davon, dass auch der US-Dollar von den Jobdaten gestützt wurde. Dies ist wiederum kontraproduktiv für die Exporte der US-Unternehmen.

Auch bei den übrigen Indizes waren die Vorzeichen positiv. Der S&P 500 legte um 0,19 Prozent auf 2476,83 Zähler zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann am Ende 0,15 Prozent auf 5899,91 Punkte. Rekorde konnten beide Indizes einmal mehr nicht erzielen. Sie hinken dem Dow seit einigen Tagen etwas hinterher.

Am Gesamtmarkt waren vor allem Finanztitel gefragt. Goldman Sachs etwa führten den Dow mit einem Anstieg um 2,6 Prozent an. Börsianern ...

