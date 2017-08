Holzminden (ots) -



Die Heizungsanlage hat schon 15 oder mehr Jahre auf dem Buckel? Das Haus soll zukunftssicher, der persönliche CO2-Ausstoß massiv verringert werden? "Die Zeit ist einfach reif, jetzt den alten Öl- oder Gaskessel durch eine neue, umweltfreundliche Heizungsanlage zu ersetzen", sagt Haustechnik-Experte Henning Schulz vom deutschen Wärme- und Heiztechnikunternehmen Stiebel Eltron. Über das neue Tool "Wärmepumpen-Angebotsservice", das auf der Homepage des Unternehmens verfügbar ist, erhalten Hausbesitzer in wenigen Minuten ein unverbindliches Komplettangebot eines qualifizierten Fachhandwerkers für die Installation einer Stiebel-Eltron-Wärmepumpe. "Damit kennt man schnell die ungefähre Hausnummer der Kosten", so Schulz. "Rechnet man die zum Teil umfangreichen Fördergelder dagegen, die es aktuell gibt, wird der Austausch des veralteten fossilen Brenners gegen die grüne Alternative noch attraktiver."



Gratis-Förderservice noch bis Ende Oktober



Über das Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien (MAP) fördert die Bundesregierung den Einbau von umweltfreundlichen Wärmepumpen - im Neubau wie im Bestand. Mehrere tausend Euro sind als Fördergelder möglich, bei einer neuen Erdreich-Wärmepumpe in der Sanierung sogar bis zu 9.300 Euro. Dabei müssen sich Handwerker oder Endkunden aktuell um fast nichts kümmern: Noch bis Ende Oktober 2017 bietet Stiebel Eltron einen Gratis-Förderservice an - bei einem Komplettangebot eines Fachhandwerkers für eine Wärmepumpen-Heizungsanlage aus dem Hause des deutschen Technologieführers übernimmt der Förderservice die komplette Fördergelder-Recherche und das Ausfüllen der entsprechenden Anträge.



Den Wärmepumpen-Angebotsservice finden Hausbesitzer unter www.stiebel-eltron.de/angebotsservice, mehr Infos zur Förderung unter www.stiebel-eltron.de/willkommenzukunft.



