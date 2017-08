Soltau (ots) -



Am 4. August war es wieder einmal soweit: zahlreiche VIP's kamen für den guten Zweck nach Soltau. Bereits zum 5. Mal veranstaltete das Designer Outlet Soltau das beliebte Late Night Shopping mit zahlreichen exklusiven Angeboten, Live Auftritten, VIP's hautnah und einer Charity Tombola zugunsten des Kinder-UKE in Hamburg.



Inmitten zahlreicher Fans trafen sich beim Empfang am pinken Teppich Schauspielerpaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Schlagerprinzessin Vanessa Mai, Pop-Duo Glasperlenspiel, Schauspieler und Moderator Thore Schölermann und die Social Media Stars Xenia Overdose, Milena Le Secret und Diana zur Löwen. US Star Bo Derek, allen bekannt als "die Traumfrau", brachte Hollywood Glamour in die Lüneburger Heide. Sie alle verkauften im Anschluss persönlich Tombola Lose an die zahlreichen Besucher. Das war noch einmal Starfeeling pur - jeder hatte die Gelegenheit, sein Los bei seinem eigenen Lieblingsstar zu kaufen und mit den VIP's um die Wette zu strahlen.



Festival Atmosphäre mit Glasperlenspiel und Vanessa Mai



Auf der Bühne im Herzen des Centers heizte das Pop Duo Glasperlenspiel die Stimmung mit ihrem eingängigen Elektrosound ordentlich an. Bis 23 Uhr lockten die Shops mit Preisnachlässen von bis zu 80%. Aktionen wie kunstvolles Kinderschminken und der beliebte Ballonkünstler Mr. Jack sorgten für strahlende Gesichter bei den kleinen Besuchern. Großer Andrang herrschte auch an der kostenlosen Beauty Lounge, in der Make-Up und Hairstyling Profis dem Look für die Shopping Party den letzten Schliff verliehen - den ein oder anderen Beauty Tipp inklusive. Absolute Lieblinge der jüngeren Gäste waren die Social Media Stars Xenia Overdose, Milena Le Secret und Diana zur Löwen. Sie posierten bereitwillig für zahlreiche Selfies mit ihren Fans. Der Höhepunkt der Shopping Nacht war der Auftritt von Shootingstar Vanessa Mai. Sie begeisterte das Publikum mit ihren Songs und hatte sichtlich Spaß auf der Bühne. Zur Freude der Centerbesucher präsentierte sie erstmals ihren neuen Titel "Nie wieder" und dehnte ihr kleines Konzert auf über 40 Minuten aus. Der Abend hatte viele ganz besondere Momente und war ein rundum perfektes Event voller Highlights und zufriedener Besucher.



Attraktive Charity-Tombola zugunsten des Kinder-UKE in Hamburg



100% des Erlöses der Charity Tombola spendet das Designer Outlet an das Kinder-UKE in Hamburg und hilft damit, die universitäre Klinik zur modernsten Kinderklinik im Norden weiter auszubauen. Als Hauptgewinn lockte ein Wochenende mit einem Range Rover Evoque Cabrio. So waren die Lose am Ende des Tages so gut wie ausverkauft und die glücklichen Gewinner konnten zahlreiche hochwertige Preise mit nach Hause nehmen.



"Wir freuen uns sehr, dass unser alljährliches Late Night Shopping nun bereits zum 5. Mal stattgefunden hat und mit stetig steigenden Besucherzahlen ein fester Bestandteil der Eventkalender im Norden geworden ist", so Center Manager Michael Lungkofler. "Wieder konnten wir Shoppingspaß, Star-Glamour und Charity in idealer Weise kombinieren und unsere Gäste damit hervorragend unterhalten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Besuchern einen Beitrag leisten zu können, damit im neuen Kinder-UKE die Kinder im Vordergrund stehen und auch bei seltenen Krankheiten geholfen werden kann", ergänzt Investorin Sylvie Mutschler.



Über das Designer Outlet Soltau: Das Designer Outlet Soltau liegt zwischen den Metropolen Hamburg, Bremen und Hannover verkehrsgünstig direkt an der A7. Auf einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern präsentieren sich über 80 nationale und internationale Mode-, Sport- und Designer-Marken in eigenen Shops. Es werden Vorjahres- und Musterkollektionen ganzjährig 30 bis 70 Prozent günstiger gegenüber den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers angeboten. Die hochwertige Village-Architektur des Designer Outlet Soltau mit modernen und regionaltypischen Stilelementen lädt zum Verweilen und Bummeln ein. Beliebt sind die acht "Heide-Häuschen" - kleine Fachwerkhäuser mit Reetdach, die dem Center besonderen Charme verleihen. Mit seinem vielfältigen Gastronomieangebot und familienfreundlichen Einrichtungen steht das Designer Outlet Soltau für ein exklusives Shopping-Erlebnis mitten in der Lüneburger Heide. Durch enge Kooperationen mit insgesamt über 500 Hotels, Freizeitparks und zahlreichen Freizeiteinrichtungen ist es ein beliebtes Ausflugsziel in Europas führenden Erlebnisregionen. Entwickelt wurde das 80-Millionen-Euro-Projekt von der Mutschler-Gruppe. Partner für das Centermanagement ist der erfahrene Betreiber ROS-Retail Outlet Shopping.



