Der Kampf gegen den IS in der syrischen Stadt Rakka hält weiterhin an. Ein Großteil des Gebietes konnte seit Beginn der Großoffensive zurückerobert werden. Rund 2000 Terroristen sind nun in der Metropole eingeschlossen.

Im heftig umkämpften syrischen Rakka sind nach US-Angaben noch etwa 2000 Mitglieder der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) eingeschlossen. Seit Beginn der Großoffensive Anfang Juni seien bereits 45 Prozent der IS-Hochburg zurückerobert worden, sagte der US-Beauftragte ...

