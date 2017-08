Die EU möchte als "strategischer Partner" der ASEAN anerkannt werden, ohne Nennenswertes beizusteuern. Tatsächlich hat sie aber Einiges zu bieten, mit dem sie die gewünschte Rolle in Südostasien beleben könnte.

2017 markiert nicht nur den vierzigsten Geburtstag der Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen der Gemeinschaft südostasiatischer Staaten (ASEAN) und der Europäischen Union, sondern auch den fünfzigsten Geburtstag der ASEAN. Unter den Gratulanten wird am 8. August auch die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini, sein, die zum ASEAN-Jubiläum nach Manila reist. Immerhin ist die ASEAN-Gemeinschaft nach den USA und China Europas drittgrößter außereuropäischer Handelspartner, und die EU-Staaten sind der größte Investor in Südostasien. Jenseits der wirtschaftlichen Beziehungen strebt die EU aber auch eine stärkere außen- und sicherheitspolitische Rolle in der Region an. Denn Stabilität und Sicherheit in Asien und europäische Prosperität werden in Brüssel als zwei Seiten einer Medaille angesehen.

Grundlegende geopolitische Veränderungen in Südostasien haben die EU-ASEAN-Beziehungen in letzter Zeit vor neue Herausforderungen gestellt: die Neuausrichtung der US-Außenpolitik unter Trump mit der Aufkündigung des Transpazifischen Handelsabkommens, Chinas wachsender Einfluss in der Region im Rahmen der "neuen Seidenstraße" und die zunehmend aggressive Außenpolitik Chinas im Südchinesischen Meer. Auf die daraus resultierende strategische Unsicherheit haben die Staaten der Region mit einer "Hedging"-Strategie reagiert, sind also auf der Suche nach neuen Partnerschaften jenseits von Peking und Washington. Denn alle Staaten der Region teilen den Willen, nicht zum Spielball in einem Großmächtekonflikt zwischen den USA und China zu werden. Dies eröffnet der EU einen beträchtlichen Spielraum, ihre strategische Rolle in Südostasien ...

