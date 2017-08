Klartext: Deutsche Telekom und Allianz SE

Liebe Leserin, lieber Leser,

und auch bei der Deutschen Telekom der Blick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Da stieg der Umsatz den Firmenangaben zufolge um 6,0% auf 18,89 Mrd. Euro.

Chart Aktie Deutsche Telekom

Der Konzernüberschuss stieg deutlich stärker, und zwar um 40,7% auf 874 Mio. Euro. Heruntergebrochen auf jede einzelne Aktie entsprach das einem "Gewinn pro Aktie" von 0,19 Euro (nach 0,13 Euro im 2. Quartal 2016), was einem beachtlichen Plus von 46,2% entspricht. Und das, obwohl bei der Telekom nicht nur die Zahl der Festnetzkunden gegenüber dem Stand von Ende 2016 um 1,4% gesunken ist, sondern auch die Zahl der Mobilfunkkunden (-1,2% von 31.12.2016 bis 30.6.2017).

Deutsche Telekom: Gewinn pro Aktie von 0,19 Euro in Q2 2017

Wachstumstreiber ist bei der Deutschen Telekom der Markt USA. Dazu das Unternehmen: "Mit einem Umsatzplus von 13,8% ist unser operatives Segment USA weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns." Und offensichtlich ist dort das Geschäft besonders profitabel. Es gab auch einige positive Sondereinflüsse - die Telekom nennt den Verkauf von Strato (was einen positiven Sondereinfluss von einem halben Milliärdchen Euro hatte).

Und der Verkauf einer Beteiligung an Scout24 AG soll einmalig einen positiven Effekt von 0,2 Mrd. Euro gebracht haben. Insgesamt zeigte sich das Management recht zuversichtlich in Bezug auf das Gesamtjahr und erhöhte die Prognose für das bereinigte Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) 2017 auf beeindruckende 22,3 Mrd. Euro.

Und dann der Blick auf die Allianz SE:

Die Allianz SE zeigt Lust auf Expansion in Großbritannien. Und zwar soll dort den Firmenangaben zufolge ein Joint Venture der Allianz Gruppe mit der britischen "Liverpool Victoria Friendly Society" aktiv werden und "im britischen Privatversicherungsmarkt auftreten", so die Allianz. Der Markenname des Joint Ventures soll "LV" lauten. Diese "LV" wird laut der Allianz jährliche Prämieneinnahmen von über 1,7 Mrd. britischen Pfund erzielen können, womit sie der "drittgrößte Anbieter in diesem Markt" sein werde.

Allianz SE: Beteiligung von zunächst 49% am Joint Venture

Neben dem üblichen PR-Blabla dazu ("Leidenschaft für überlegenen Kundenservice") wurden auch einige interessante Fakten genannt. So will sich die Allianz in einem ersten Schritt mit 49% an LV beteiligen. Kaufpreis dafür: 500 Mio. britische Pfund, womit das gesamte Joint Venture folglich mit 1,02 Mrd. britischen Pfund bewertet wird. Das würde deutlich unter den anvisierten jährlichen Prämieneinnahmen liegen. In einem weiteren Schritt soll die Allianz bis 2020 weitere 20,9% am Joint Venture erwerben und dafür 213 Mio. britische Pfund zahlen, so die Vereinbarung laut Allianz. Die Finanzierung des Kaufpreises sollte für die Allianz kein Problem sein. Es stehen noch Genehmigungen der Aufsichtsbehörden aus, so die Allianz.

