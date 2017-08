Die "Munich Maersk" gehört zur 20.000-TEU-Klasse und damit zu den größten Containerschiffen der Welt. Nun liegt der Mega-Frachter zum ersten Mal im Hafen von Hamburg - und knackt damit die Rekordmarke der Hansestadt.

Der Containerriese "Munich Maersk" der dänischen Maersk-Line ist am Samstag auf seiner Jungfernreise im Hamburger Hafen eingetroffen. Er kann 20 568 Standardcontainer (TEU) tragen und ist damit das bislang größte Containerschiff, das jemals in Hamburg festgemacht hat. Die "Munich Maersk" gehört zu der zweiten Generation der "Triple-E-Klasse" und hatte zuvor in Bremerhaven ...

