Während die USA noch immer unter den Folgen des Häusermarkt-Kollapses von 2007 leiden, ging der Immobilien-Boom in Kanada in den letzten zehn Jahren munter weiter. Nun könnte eine teure Quittung kommen.

Vor zehn Jahren begann die Kreditpyramide, auf der der US-Immobilienmarkt stand, wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Der Crash stürzte die Weltwirtschaft in die tiefste Krise seit der großen Depression der 1930er Jahre, um den völligen Kollaps des Finanzsystems zu verhindern, wurden Banken mit Hunderten Milliarden an Steuergeld gerettet.

Während sich der US-Markt nach dem Schock deutlich abkühlte, stiegen die Häuserpreise im Nachbarland Kanada einfach weiter. Nun droht auch hier eine hohe Rechnung.

In der boomenden Großstadt Toronto platzt die Immobilienblase gerade. Im Juli fielen die Verkäufe von Wohnobjekten in der Metropolregion verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um enorme 40 Prozent, wie Daten des lokalen Branchenverbands TREB zeigen. "Es handelt sich um einen der rasantesten Markteinbrüche der Geschichte - wann der Boden erreicht sein wird, ist noch nicht abzusehen", warnt der kanadische Finanzexperte und Investmentberater Garth Turner.

In seinem Blog beschreibt Turner den Niedergang lebhaft mit Beispielen aus Torontos Immobilienszene. "Der Mist nimmt kein Ende. Die Käufer reagieren nicht einmal auf unsere Anwälte", klagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...