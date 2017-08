Eine Leistungsschau der Autobranche ohne echte Neuheiten zum wichtigsten Zukunftsthema? Auf der IAA werden Elektroautos wohl wieder mal ein Schattendasein führen. Am "Stromausfall" sind die Deutschen stark beteiligt.

Die Vorzeichen für die weltgrößte Automesse, die IAA in Frankfurt ab dem 14. September, sind klar: Das Ende des Selbstzünders wird derzeit ebenso lebhaft diskutiert wie das des Verbrennermotors.

Eine gute Gelegenheit also für die Hersteller, im Branchenschaufenster den erwarteten Hunderttausenden von Besuchern mal zu zeigen, was man in puncto alternative Antriebe und neue Elektromodelle so draufhat. Doch wer mit dieser Erwartungshaltung durch die Frankfurter Messehallen läuft, dürfte enttäuscht werden.

Auf der Leistungsschau der Branche werden wieder einmal PS-Protze die besten Plätze auf den Showbühnen und im Blitzlichtgewitter ergattern, wirklich neue E-Autos werden Mangelware bleiben. Natürlich wird es Hybride und elektrische Antriebe zu sehen geben, aber die meisten davon sind eben nicht neu zur IAA. Einige Beispiele:

Opel Ampera-e:War bereits Anfang Februar auf internationaler Testfahrt. Im ersten Verkaufsjahr stehen außerdem in Deutschland nur 90 Fahrzeuge zur Verfügung. Viel Spaß bei dem Versuch, eine Probefahrt zu ergattern.

Tesla:Das Einstiegsmodell Model 3 wird nun ausgeliefert, von neuen Modellen ist wegen der "Produktionshölle" angesichts Hunderttausender Vorbestellungen erst mal keine Rede.

Volkswagen:Der überarbeitete e-Golf mit mehr Reichweite wurde schon im März präsentiert. Die Wolfsburger konzentrieren sich derzeit vor allem auf den Ausbau ihrer SUV-Palette. Zu erwarten ist zudem die nächste Version der E-Autostudienreihe, mit der VW zeigt, was ab 2019 mit elektrischem Antrieb kommen soll.

Audi:Für die vierte Generation des A8-Flaggschiffs ist zumindest ein Plug-in-Hybridantrieb mit 50 Kilometer (km) rein elektrischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...