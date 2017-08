Der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen, Bernd Althusmann, hat sich für Neuwahlen in Niedersachsen zum Tag der Bundestagswahl ausgesprochen. "Sollte die Bundestagswahl für uns als Termin zeitlich zu erreichen sein, wäre das ein guter Zeitpunkt", sagte Althusmann der "Welt am Sonntag".

Gleichzeitig übte Althusmann Druck auf die niedersächsische SPD auf, den Landtag sofort aufzulösen. "Die Auflösung des Landtages muss jetzt kommen, sonst erzwingen wir dies." Althusmann wies darauf hin, dass er bereits eine eigene Regierungsmannschaft zusammengestellt habe. "Wir haben immer gesagt, dass wir jederzeit willens und in der Lage sind, für Niedersachsen Verantwortung zu übernehmen. Das schließt mit ein, kurzfristig ein Kabinett zusammenzustellen. Ich habe in den letzten Wochen die Zeit nicht untätig verstreichen lassen und habe zahlreiche Gespräche mit potentiellen Kandidaten geführt. Ein Team steht im Hintergrund", sagte Althusmann der "Welt am Sonntag".