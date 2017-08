Die Verhaftung des Journalisten Yücel sorgte für große Bestürzung. Sein Arbeitgeber hat nun Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt. Der Verlag beanstandet die Verletzung der Pressefreiheit.

Auch der Verlag der Zeitungen "Die Welt" und "Welt am Sonntag" hat wegen der inzwischen rund ein halbes Jahr andauernden Inhaftierung seines Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg eingereicht. Die WeltN24 GmbH beanstande eine Verletzung ihrer Presse- und Berichterstattungsfreiheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...