Erträge von 67,1 Mio. USD im zweiten Quartal mit einer Ertragseffizienz (a) von 95,5 %

von 95,5 % Reinverlust in Höhe von 138,1 Mio. USD ergibt 6,48 USD Verlust je verwässerte Aktie

Gesamtbetriebs- und Vertriebsgemeinkosten von 85,1 Mio. USD sind 5,6 % niedriger als vor einem Jahr

Die Frist zur Einholung der Zustimmungserklärung zu vorrangig besicherten Anleihen 2017 ist ausgelaufen, ohne dass eine ausreichende Zahl an Zustimmungen für die Laufzeitenverlängerung erreicht wurde

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute einen Reinverlust für das zweite Quartal 2017 in Höhe von 138,1 Mio. USD bzw. 6,48 USD je verwässerte Aktie angekündigt, was im Vergleich zu einem Nettoverlust von 99,8 Mio. USD bzw. 4,69 USD je verwässerte Aktie im ersten Quartal 2017 und einem Reingewinn von 8,2 Mio. USD bzw. 0,39 USD je verwässerte Aktie im zweiten Quartal 2016 steht.

CEO Paul Reese erklärte: "Trotz eines äußerst schwierigen Quartals, in dem es erhebliche Auswirkungen auf unsere Erträge gab, haben wir ein solides Betriebsergebnis mit einer Ertragseffizienz bei 95,5 % und eine weiterhin starke Kostenkontrolle erreicht. In der letzten Zeit haben wir vermehrt Anfragen aus dem Markt zu Projekten in verschiedenen Tiefwasserregionen der Welt erhalten, die im Laufe von 2018 starten sollen, was vielversprechend ist."

Hr. Reese fügte hinzu: "Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Chris Beckett, meinem Vorgänger als CEO, persönlich danken, unter dessen Führung Pacific Drilling sich zu einem weithin geachteten und etablierten Anbieter für Offshore-Bohrungen entwickelt hat.

Erläuterung zu den Betriebs- und Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2017

Der Ertrag aus Vertragsbohrungen im zweiten Quartal 2017 belief sich auf 67,1 Mio. USD, einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in Höhe von 5,1 Mio. USD. Dem steht ein Ertrag aus Vertragsbohrungen im ersten Quartal 2017 in Höhe von 105,5 Mio. USD gegenüber, ebenfalls einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in Höhe von 31,1 Mio. USD. Die Abnahme der Erträge geht hauptsächlich darauf zurück, dass die Pacific Santa Ana ihren Vertrag im Januar 2017 beendete und im gesamten zweiten Quartal 2017 offhire war. Ausgeglichen wurde dies zu Teil durch die Pacific Scirocco, deren Vertrag mit Hyperdynamics im zweiten Quartal 2017 startet, nachdem sie im gesamten ersten Quartal 2017 offhire war. Im zweiten Quartal 2017 wies unsere Betriebsflotte eine durchschnittliche Ertragseffizienz von 95,5 auf.

Die Betriebsausgaben im zweiten Quartal 2017 betrugen 65,0 Mio. USD gegenüber 60,4 Mio. USD im ersten Quartal 2017. Die Betriebsaufwendungen im zweiten Quartal 2017 enthielten Abschreibungen in Höhe von 2,6 Mio. USD auf abgegrenzte Indienststellungskosten, 1,1 Mio. USD an erstattungsfähigen Aufwendungen sowie auf dem Festland angefallene und sonstige Supportkosten in Höhe von 5,9 Mio. USD.

Die Vertriebsgemeinkosten für das zweite Quartal 2017 betrugen 20,1 Mio. USD, was im Vergleich zu 22,5 Mio. USD im ersten Quartal 2017 steht. Unter Ausschluss gewisser Anwalts- und Finanzberatungsgebühren in Höhe von 6,4 Mio. USD im zweiten Quartal 2017 bzw. 6,1 Mio. USD im ersten Quartal 2017 beliefen sich unsere Gemeinkosten auf Unternehmensebene(b) im zweiten Quartal 2017 auf 13,7 Mio. USD, was im Vergleich zu 16,4 Mio. USD im ersten Quartal 2017 steht.

Das EBITDA(c) für das zweiter Quartal 2017 betrug (17,6 Mio.) USD im Vergleich zu einem EBITDA von 21,9 Mio. USD im ersten Quartal 2017.

Für das zweite Quartal 2017 belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf (73,5 Mio. USD). Am 30. Juni 2017 betrug der Kassenbestand 415,6 Mio. USD, einschließlich verfügungsbeschränkter Zahlungsmittel in Höhe von 8,5 Mio. USD, während sich die ausstehenden Verbindlichkeiten auf 3,0 Milliarden USD beliefen.

Am 5. Juli 2017 gaben wir die Durchführung des Einholungsverfahrens für eine Zustimmungserklärung bekannt, gemäß dessen wir die Inhaber der vorrangig besicherten Anleihen von 2017 um ihre Zustimmung zu einer Aufschiebung des Fälligkeitsdatums auf den 1. Juni 2018 baten, um dem Unternehmen mehr Zeit zu verschaffen, eine Refinanzierungstransaktion auszuhandeln oder eine ganzheitliche Umstrukturierung mit allen Gläubigern vorzunehmen. Die Frist zur Einholung lief zum für das Verfahren festgelegten Termin am 2. August 2017 aus, ohne dass eine ausreichende Zahl an Zustimmungen für die Laufzeitenverlängerung erreicht wurde.

Angesichts der Ergebnisse zur Einholung der Zustimmung und um die hinreichende Liquidität des Unternehmens angesichts der gegenwärtigen Marktbedingungen zu gewährleisten, erwägt das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten zur Erhöhung seiner verfügbaren Liquidität, einschließlich eines potenziellen Bestrebens, sich zusätzliche Fremdfinanzierung zu sichern. Das Unternehmen prüft zudem verschiedene Wege zur weiteren Kostenreduzierung.

Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, eine Restrukturierung vorzunehmen oder die Fälligkeit der vorrangig besicherten Anleihen von 2017 vor dem Eintritt ihrer Fälligkeit im Dezember 2017 zu verlängern, ist das Unternehmen möglicherweise nicht imstande, die Anleihen zur Fälligkeit auszuzahlen, wodurch wechselseitige Ausfallbestimmungen zu den sonstigen Schuldtiteln des Unternehmens ausgelöst werden würden. Zudem erwartet das Unternehmen, wie bereits mitgeteilt, dass es gegen die Vereinbarung über das maximale Verschuldungsverhältnis seiner revolvierenden Kreditfazilität von 2013 und seiner besicherten Kreditfazilität für das Geschäftsquartal, das zum 30. September 2017 endet, verstoßen wird. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, Verzichtserklärungen oder Änderungen zum maximalen Verschuldungsverhältnis zu erlangen, würde solch ein Ausfall die Geldgeber im Rahmen solcher Kreditfazilitäten berechtigen, alle ausstehenden Beträge im Rahmen solcher Schuldvereinbarungen für sofort fällig und zahlbar zu erklären. Solche eine vorzeitige Fälligkeit würde zudem wechselseitige Ausfallbestimmungen zu den sonstigen Schuldtiteln des Unternehmens auslösen. Das Unternehmen prüft Alternativen hinsichtlich seiner Liquiditäts- und Kapitalstruktur, zu denen eine private Restrukturierung oder eine ausgehandelte Restrukturierung seiner Schulden unter dem Schutz von Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Code gehören können.

CFO John Boots kommentiert dazu: "Wir sind weiterhin mit allen Interessensgruppen, den finanzierenden Banken und der Ad-hoc-Gruppe der Inhaber unserer öffentlichen Schulden in Bezug auf eine Umstrukturierung unserer Kapitalstruktur im Gespräch, auch wenn gegenwärtig kein Konsens zur Form und Struktur einer derartigen Restrukturierung besteht."

Das Unternehmen wird in diesem Quartal keine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen abhalten.

Fußnoten (a) Die Ertragseffizienz wird als tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter Ausschluss von Inbetriebnahmekosten, Aufrüstungsentschädigungen und sonstigen Einnahmequellen) dividiert durch den maximal möglichen vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten Zeitraum definiert. (b) Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene sind eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Eine Definition der Gemeinkosten auf Unternehmensebene sowie eine Überleitung zu den Vertriebsgemeinkosten können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. (c) Das EBITDA ist keine GAAP-Kennzahl. Eine Definition des EBITDA und eine Überleitung zum Nettogewinn finden Sie in den dieser Mitteilung beigefügten Listen.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie "der Ansicht sein", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "Fähigkeit zu", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "anstreben", "würde" oder anderen, ähnlichen Begriffen zu erkennen, die normalerweise nicht historischer Natur sind.

Zukunftsgerichteten Aussagen drücken aktuelle Erwartungen oder Prognosen möglicher zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse aus, etwa zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse, Grad der Umsatzeffizienz, Marktprognosen, Prognosen von Trends, zukünftige Chancen für Kundenverträge, vertragliche Tagesnotierungen, Geschäftsstrategien und -pläne und Ziele der Unternehmensleitung, geschätzte Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, die Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen, Erwartungen bezüglich potenzieller zukünftiger Nichterfüllungen von Covenants für langfristige Verbindlichkeiten, erwartete Kapitalaufwendungen und Prognosen von Kosten und Einsparungen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen sind vorbehaltlich einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Wichtige Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, sind beispielsweise: der weltweite Öl- und Gasmarkt und sein Einfluss auf die Nachfrage nach Dienstleistungen, der Offshore-Bohrmarkt einschließlich gesenkter Investitionsaufwendungen seitens der Kunden, Änderungen an der weltweiten Öl- und Gasversorgung und der Nachfrage, die Verfügbarkeit von Bohrplattformen und das Angebot an und die Nachfrage nach hochspezifischen Bohrschiffen und anderen Bohrinseln, die mit der Flotte des Unternehmens im Wettbewerb stehen, Kosten mit Bezug auf den Aufbau von Bohrplattformen, die Befähigung des Unternehmens, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen auszuhandeln und diese abzuschließen, mögliche Stornierungen, Neuverhandlungen, Kündigungen oder Aussetzungen von Bohrverträgen infolge von Änderungen am Markt oder aus anderen Gründen, die grundlegende Höhe der Schulden, die das Unternehmen hat, die Fähigkeit des Unternehmens, gegebenenfalls Verzichtserklärungen oder Änderungen zum maximalen Verschuldungsverhältnis am Ende des dritten Quartals 2017 oder zu anderen potenziellen zukünftigen Kreditbedingungsstandards zu erlangen, die Fähigkeit des Unternehmens, das Geschäft gut gehend zu erhalten und alle potenziellen Konkursverfahren, die Fähigkeit des Unternehmens, alle Schulden zurückzuzahlen, und die Angemessenheit von sowie der Zugang zu Liquiditätsquellen oder andere Risikofaktoren wie sie in den SEC-Filings des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf dem Formblatt 20-F und den laufenden Berichten auf dem Formblatt 6-K. Diese Dokumente sind auf unserer Webseite www.pacificdrilling.com oder im elektronischen Daten- und Analyseabfragesystem der SEC auf www.sec.gov einsehbar.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Veröffentlichung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 30. Juni 31. März 30. Juni 2017 2017 2016 2017 2016 Erträge Auftragsbohrungen 67.073 105.509 203.710 172.582 409.088 Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (64.988 (60.448 (75.988 (125.436 (154.961 Vertriebsgemeinkosten (20.149 (22.461 (14.195 (42.610 (29.321 Abschreibungssumme (69.863 (69.631 (68.213 (139.494 (136.289 (155.000 (152.540 (158.396 (307.540 (320.571 Betriebliche Erträge (Verluste) (87.927 (47.031 45.314 (134.958 88.517 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen (50.388 (50.011 (46.116 (100.399 (91.609 Gewinn aus Schuldentilgung 14.231 14.231 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) 496 (729 (3.816 (233 (2.184 Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer (137.819 (97.771 9.613 (235.590 8.955 Ertragssteueraufwendungen (247 (2.076 (1.379 (2.323 (3.232 Nettogewinn/(-verlust) (138.066 (99.847 8.234 (237.913 5.723 Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, unverwässert (6,48 (4,69 0,39 (11,17 0,27 Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert 21.317 21.273 21.178 21.295 21.150 Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, verwässert (6,48 (4,69 0,39 (11,17 0,27 Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 21.317 21.273 21.178 21.295 21.150

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (in Tausend, außer Nennbeträge) (ungeprüft) 30. Juni 31. März 31. Dezember 2017 2017 2016 Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte 407.059 498.890 585.980 Termineinlagen 8.500 8.505 40.188 Forderungen 36.138 40.411 94.622 Material und Betriebsstoffe 92.029 94.482 95.679 Abgegrenzte Kosten, aktuell 10.854 10.183 10.454 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen 15.155 8.505 13.892 Summe Umlaufvermögen 569.735 660.976 840.815 Sachanlagen, netto 4.783.814 4.848.409 4.909.873 Langfristige Forderungen 202.575 202.575 202.575 Sonstige Aktiva 51.017 46.942 44.944 Summe Aktiva 5.607.141 5.758.902 5.998.207 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten 18.573 20.671 17.870 Antizipative Passiva 46.010 37.020 45.881 Langfristige Verbindlichkeiten, aktueller Anteil 1.692.024 467.802 496.790 Aufgelaufene Zinsen 12.827 33.059 14.164 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 25.964 24.327 45.755 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.795.398 582.879 620.460 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich fälliger Tilgungsraten 1.322.232 2.547.888 2.648.659 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 22.899 27.430 32.233 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 32.801 30.473 30.655 Summe langfristiger Verbindlichkeiten 1.377.932 2.605.791 2.711.547 Eigenkapital: Stammaktien zum Nennbetrag von 0,01 USD je Aktie, 5.000.000 Aktien autorisiert, 22.551 Aktien ausgegeben und 21.325, 21.184 bzw. 21.284 ausstehend, mit Stand zum 30. Juni 2017, zum 31. März 2017 bzw. zum 31. Dezember 2016 213 213 212 Zusätzliches Einlagekapital 2.363.659 2.362.458 2.360.398 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (16.931 (17.375 (19.193 Gewinnrücklage 86.870 224.936 324.783 Summe Eigenkapital 2.433.811 2.570.232 2.666.200 Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital 5.607.141 5.758.902 5.998.207

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni 2017 2017 2016 2017 2016 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Nettogewinn/(-verlust) (138.066 (99.847 8.234 (237.913 5.723 Bereinigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) auf die Nettobarmittel aus operativer Geschäftstätigkeit: Abschreibungssumme 69.863 69.631 68.213 139.494 136.289 Abschreibung abgegrenzter Erträge (5.118 (31.079 (12.658 (36.197 (25.316 Abschreibung abgegrenzter Kosten 2.556 3.306 3.253 5.862 6.088 Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten 8.310 8.091 3.641 16.401 7.266 Abschreibung Kreditdisagio 314 305 322 619 645 Latente Ertragsteuer (959 908 741 (51 2.456 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.791 2.215 1.511 4.006 3.675 Gewinn aus Schuldentilgung (14.231 (14.231 Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: Forderungen 4.273 54.211 (723 58.484 29.868 Material und Betriebsstoffe 513 1.197 988 1.710 2.998 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte (8.531 (1.495 (3.848 (10.026 (10.903 Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva (10.687 16.421 (27.456 5.734 (29.868 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.224 4.848 7.072 Nettobarmittel aus/(für) Geschäftstätigkeit (73.517 28.712 27.987 (44.805 114.690 Cashflow aus Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen (3.297 (10.127 (13.089 (13.424 (41.677 Kauf von verfügbaren zum Verkauf stehenden Wertpapieren (4.000 (4.000 Nettobarmittel für Investitionstätigkeit (7.297 (10.127 (13.089 (17.424 (41.677 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden (37 (154 (87 (191 (87 Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten 235.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten (10.058 (134.540 (51.000 (144.598 (52.875 Zahlungen für Finanzierungskosten (927 (2.664 (3.591 Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit (11.022 (137.358 (51.087 (148.380 182.038 Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte, netto (91.836 (118.773 (36.189 (210.609 255.051 Liquide Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen zu Beginn des Abrechnungszeitraums 507.395 626.168 407.273 626.168 116.033 Liquide Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen zu Ende des Abrechnungszeitraums 415.559 507.395 371.084 415.559 371.084

Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Bereinigtes EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und dem Gewinn aus Schuldentilgungen definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ("GAAP") ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusätzliche Angaben Abstimmung zwischen Nettogewinn/(-verlust) und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA (in Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni 2017 2017 2016 2017 2016 Nettogewinn/(-verlust) (138.066 (99.847 8.234 (237.913 5.723 Zuzüglich: Zinsaufwendungen 50.388 50.011 46.116 100.399 91.609 Abschreibungssumme 69.863 69.631 68.213 139.494 136.289 Ertragssteueraufwendungen 247 2.076 1.379 2.323 3.232 EBITDA (17.568 21.871 123.942 4.303 236.853 Abzüglich: Gewinn aus Schuldentilgung (14.231 (14.231 Bereinigtes EBITDA (17.568 21.871 109.711 4.303 222.622

Abgleichung von Gemeinkosten auf Unternehmensebene

Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene sind eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die sich aus den allgemeinen Vertriebsgemeinkosten zusammensetzt, abzüglich gewisser außergewöhnlicher Prozesskosten im Zusammenhang mit unserem Schiedsgerichtsverfahren und den Patentstreitigkeiten, sowie Anwalts- und Finanzberatungskosten bezüglich unserer gegenwärtigen Umschuldungsbemühungen. Wir haben die Gemeinkosten auf Unternehmensebene hier aufgenommen, weil sie von der Geschäftsleistung zur Bemessung der laufenden Gemeinkosten des Unternehmens herangezogen werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass laufende Gemeinkosten auf Unternehmensebene nützliche Informationen für Investoren hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie der Optimierung der Supportstrukturen im Bereich der Gemeinkosten aufseiten des Unternehmens in den unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen darstellen. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz oder bessere Alternative zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusätzliche Angaben Abgleich zwischen Vertriebsgemeinkosten und den nicht GAAP-konformen Gemeinkosten auf Unternehmensebene (in Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni 2017 2017 2016 2017 2016 Vertriebsgemeinkosten 20.149 22.461 14.195 42.610 29.321 Abzüglich: Rechts- und Beratungskosten (6.400 (6.067 (2.861 (12.468 (5.650 Gemeinkosten auf Unternehmensebene 13.749 16.394 11.334 30.142 23.671

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

