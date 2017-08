Für seine Kritiker ist der Pharma-Unternehmer die Personifizierung von Gier und Rücksichtslosigkeit. Martin Shkreli selbst fällt nach dem Schuldspruch in einem Betrugsprozess gegen ihn noch eine freche Bemerkung ein.

Der umstrittene frühere US-Pharmaunternehmer Martin Shkreli ist wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Eine Jury in Brooklyn kam nach fünf Tagen Beratung zu dem Urteil, dass Shkreli Hedgefondsinvestoren in die Irre geführt habe. Der Schuldspruch betraf drei von acht Anklagepunkten. Wann das Strafmaß festgesetzt wird, war noch offen. Shkreli ist gegen fünf Millionen Dollar Kaution auf freiem Fuß. In der US-amerikanischen Öffentlichkeit dürfte das Ablehnung erfahren, der auch als "Pharma Bro" bekannte Mann stößt dort auf nur wenig Gegenliebe.

Die Staatsanwaltschaft hatte Shkreli vorgeworfen, er habe das ihm anvertraute Geld in Aktienspekulationen verpulvert und dann ein Programm zusammengeflunkert, mit dem er die Verluste ausgleichen wollte. Zu seinen vielen Lügen gehöre die Behauptung, ...

